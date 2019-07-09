На острове Барбадос начались переговоры между представителями Гуаидо и Мадуро
- 9.07.2019, 8:26
В переговорах участвует правительство Норвегии.
Незаконный правитель Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил участие своих представителей в старте переговорного процесса с оппозицией на острове Барбадос, сообщает korrespondent.net.
"8 июля стартовал процесс диалога с венесуэльской оппозицией при участии правительства Норвегии на острове Барбадосе. Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров", – заявил венесуэльский правитель в эфире государственного телевидения.
Напомним, представители Николаса Мадуро и оппозиции дважды проводили переговоры в Норвегии. Деталей состоявших встреч стороны не раскрывали.
23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против узурпатора Николаса Мадуро.
К настоящему времени Гуаидо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Европы и Латинской Америки.