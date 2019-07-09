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На острове Барбадос начались переговоры между представителями Гуаидо и Мадуро

  • 9.07.2019, 8:26
Фото: Zuma / TASS

В переговорах участвует правительство Норвегии.

Незаконный правитель Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил участие своих представителей в старте переговорного процесса с оппозицией на острове Барбадос, сообщает korrespondent.net.

"8 июля стартовал процесс диалога с венесуэльской оппозицией при участии правительства Норвегии на острове Барбадосе. Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров", – заявил венесуэльский правитель в эфире государственного телевидения.

Напомним, представители Николаса Мадуро и оппозиции дважды проводили переговоры в Норвегии. Деталей состоявших встреч стороны не раскрывали.

23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против узурпатора Николаса Мадуро.

К настоящему времени Гуаидо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Европы и Латинской Америки.


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