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Ученые нашли в Уэльсе древнюю пирамиду

  • 9.07.2019, 8:37

Находка датируется бронзовым веком.

Археологи, которые занимаются раскопками кургана возле могилы Брин-Келли-Ди в Уэльсе на острове Англси, обнаружили 4000-летнюю пирамиду из камней.

Новая пирамида примерно на тысячу лет младше, чем Брин-Келли-Ди, пишет The History Blog.

Первые постройки в Брин-Келли-Ди появились в эпоху неолита, когда там был сооружен круг из камней (хендж). Судя по находкам археологов, там производились жертвоприношения. Спустя тысячу лет хендж был разобран и насыпан курган, в котором была сооружена коридорная гробница.

Подземный коридор в гробнице Брин-Келли-Ди был проделан таким образом, что луч восходящего солнца проникал внутрь и освещал погребальную камеру в день летнего солнцестояния.

В этом году археологи обратили внимания на каменную насыпь в 150 метрах от входа в курган Брин-Келли-Ди. Они обнаружили, что это каменная насыпь (каирн), созданная поверх кургана примерно в то же время, когда в Брин-Келли-Ди вместо хенджа построили курган с коридорной гробницей.

Датировка найденных фрагментов керамики показала, что они относятся к 1900 году до н. э., но археологи предполагают, что некоторые артефакты могут быть старше. Были откопаны каменные орудия и окружавший курган двойной бордюр из массивных камней, некоторые из них весили больше тонны. Возможно, когда-то этот курган был обширнее, чем его знаменитый сосед.

До сих пор не было обнаружено никаких очевидных человеческих останков, однако возможно, что фрагментарные останки могут быть обнаружены в восстановленном материале после его анализа.


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