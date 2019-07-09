Выборы в Украине: Почему растет рейтинг партии Вакарчука 1 9.07.2019, 8:59

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Фото: Апостроф

Мнение социологов.

Украинское издание «Новое время» поговорило с социологами, чтобы понять, что происходит с рейтингами ключевых политических партий за две недели до выборов в Раду.

Р ост рейтинга пророссийских сил, начало признания Святослава Вакарчука как политика, отток электората «Слуги народа» (СН) — вот ключевые тренды политической социологии за чуть более чем две недели до дня парламентских выборов.

СН уверенно держит первое место, и вполне очевидно, что ее лидерскому статусу ничего не угрожает. 42,3% рейтинга среди определившихся избирателей, по данным группы «Рейтинг», растерять очень сложно.

«Европейская солидарность» укрепилась на рубеже 8% с «копейками», а вот «Голос» и «Батькивщина» нос-в-нос соревнуются за четвертое-пятое места в рейтинге с 7,2% поддержки.

СН еще не начала телевизионную кампанию, поэтому вполне может отыграть потерянные три процентных пункта, считает Алексей Антипович, руководитель социологической группы «Рейтинг». Главная причина проседания СН — отток ее электората на Юге и Востоке страны в сторону «Оппоплатформы» и «Оппоблока». Те, по словам социолога, отвоевывают электорат бывшей «Партии регионов» своими лозунгами за мир на Донбассе.

Инна Волосевич, заместитель директора социологической компании InfoSapiens, добавляет: «Оппоплатформа», «Оппоблок» и партия Шария забирают голоса друг у друга.

«У СН и Зеленского очень разношерстная компания избирателей — там и пророссийские настроения, и проевропейские; и те, кто за победу в войне; и те, кто за мир на Донбассе; и патерналисты, и либералы; и те, кто за бизнес; и те, кто за высокие пенсии», — комментирует Антипович главную особенность президентской партии. По его мнению, Зеленский правильно делает, что уходит от ответов на острые вопросы, ведь конкретика может расколоть эту «разношерстную компанию».

Активный рост рейтинга партии «Голос», которая начала с 0,9% до заявления ее лидера Святослава Вакарчука о баллотировании, Волосевич объясняет активной рекламой.

«Публика все больше привыкает видеть в Вакарчуке политика, а не только популярного певца», — говорит эксперт.

«Чем больше проходит времени, тем больше люди привыкают к тому, что Вакарчук — политический деятель», — добавляет она.

В ответ на вопрос о том, почему «Батькивщина» не смогла набрать 13% голосов, которые голосовали за Юлию Тимошенко на президентских выборах, Антипович отвечает: электорат Батькивщины воспринял Владимира Зеленского и СН как более современный вариант Тимошенко. Тот, мол, тоже может стать защитником пенсионеров и других небогатых украинцев.

«Патерналисты видят в Зеленском помощника простым гражданам, — комментирует социолог. — Но «Батькивщина» только-только начала свою телевизионную кампанию, поэтому имеет шансы подрасти».

У Волосевич свой взгляд на проседание рейтинга политсилы Тимошенко. Она объясняет, что социологические опросы, которые проводятся путем телефонных звонков, не достигают электората «Батькивщины» — пенсионеров и жителей сел, поскольку у тех зачастую нет мобильных телефонов. И поэтому рейтинги, составляемые на основе личного опроса, всегда показывают большую популярность Батькивщина, нежели телефонные опросы.

«По нашим данным, рейтинг «Батькивщины» стабилен», — резюмирует она.

«Европейская солидарность», по словам социологов, активно теряет электорат, который уходит к «Голосу». «Но рост «Голоса» приостановился в последнюю неделю, так как партия слишком либеральна для среднестатистического украинца, у которого патерналистские взгляды», — считает Антипович.

Партии, у которых чуть больше или чуть менше 3% рейтинга, все еще имеют шансы преодолеть пятипроцентный барьер прохождения в Раду, подчеркивает Волосевич из InfoSapiens. Для этого нужно запускать активную телевизионную кампанию. Речь идет в первую очередь о партии «Сила и честь», но также об «Украинской стратегии» Гройсмана и «Гражданской позиции».

«За две недели набрать 1,5% рейтинга — не проблема, если есть возможность вести активную рекламную кампанию», — говорит Волосевич.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.