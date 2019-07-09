Фотофакт: В «благополучном» Солигорске платят зарплату в $182

Фотофакт: В «благополучном» Солигорске платят зарплату в $1824
- 9.07.2019, 9:11
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Расчетный лист продавца из «калийной столицы» Беларуси.
365 рублей за июнь. Расчетный лист продавца в относительно благополучном Солигорске, сообщает телеграм-канал «Баста».
«Кто там из министров говорил, что «платить меньше 400 рублей непозволительно»? Знают ли лукашенковские чиновники, что пол-Беларуси о такой зарплате только мечтать может?» – пишет телеграм-канал.
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