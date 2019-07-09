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Сельский бунт: В Гомельской области работницы решили разобраться с начальством

  • 9.07.2019, 9:18
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Жители Ветковского района обратились в прокуратуру.

Вывезли оборудование и выгнали более тысячи коров в течение двух дней. Жители деревни Пыхань Ветковского района Гомельской области бьют тревогу. Говорят, колхоз – закрывают, работы – лишают. Начальство же говорит, что мера временная. Мол, комплекс отремонтируют и всем будет лучше, сообщает «Белсат».

Тревога и беспокойство. Доярки молочной фермы в деревне Пыхань под Гомелем, боятся остаться без работы.

На плохие условия на комплексе жалуются и сами работники. Мол, недостача кормов для коров, малые надои и как следствие – низкие зарплаты.

Исполняющий обязанности директора хозяйства Николай Афанасенко говорит, что коров раз вывезли на другие фермы, которые принадлежат тому самому предприятию, и туда будут привозить работников из Пыхани.

Добавляет, что без работы никто не останется. Однако, работницы относятся с недоверием.

Так или иначе, независимо от мотивов своими действиями руководство хозяйства нарушило Трудовой кодекс, говорит правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Работницы фермы позвонили в прокуратуру с требованием проверить ситуацию на предприятии.

Подробнее смотрите в видеосюжете.


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