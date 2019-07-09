Виктория Азаренко снялась с Уимблдона в парном разряде 9.07.2019, 9:55

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Белоруска вместе с Эшли Барти должны были сыграть с американками Даниэль Коллинз и Бетани Маттек-Сэндс.

Первая ракетка мира Эшли Барти и белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялись с Уимблдона в парном разряде, сообщает pressball.by.

9 июля на стадии 1/8 финала они должны были сыграть с американками Даниэль Коллинз и Бетани Маттек-Сэндс.

Причиной непростого решения стала травма руки австралийской спортсменки. Накануне Барти в четвертом круге Уимблдона в одиночном разряде сенсационно проиграла американке Элисон Риске со счетом 6:3, 2:6, 3:6.

"Я хочу играть в паре, когда здорова. Но иногда нужно прислушиваться к своему организму и отказываться от пары, чтобы получить лучшие шансы в одиночном разряде. Однако я многому учусь, выступая в паре. Для меня оба этих разряда идут рука об руку и помогают друг другу. Мне очень понравилось играть с Викой в этом году", — сказала Барти.