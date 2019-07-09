Названы самые здоровые люди на Земле 1 9.07.2019, 9:59

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Эксперты ООН проанализировали исследования ученых.

Мужчины и женщины, никогда не пробовавшие алкоголь, оказались самыми психически здоровыми жителями планеты, что в особенности характерно для женщин. Отказ от спиртного позволяет добиться почти таких же результатов, пишут ученые в журнале CMAJ, сообщает hronika.info.

«Человечество все больше пьет, и этот рост нам не остановить без эффективных стратегий борьбы. Наше исследование еще раз показало, что умеренное употребление алкоголя не всегда улучшает жизнь человека. Вместо этого лучше просто отказаться от него, что позволит пьющим людям достичь почти такого же уровня психического здоровья, как и у абсолютных трезвенников», — заявил Майкл Ни (Michael Ni) из университета Гонконга (Китай).

В последние годы ученые начали активно изучать то, как спиртное влияет на продолжительность жизни, вероятность развития рака, психическое состояние и другие жизненные характеристики человека. Несмотря на огромное число исследований, к однозначному выводу им прийти так и не удалось.

К примеру, почти десять лет назад ученые показали, что употребление большого количества пива может ускорять развитие рака кишечника, а также раскрыли связь между алкоголем и раком груди. Другие наблюдения показали, что сочетание табака и алкоголя усугубляет канцерогенный эффект последнего.

С другой стороны, многие ученые писали и об обратном — люди, пьющие небольшие количества вина или пива, в среднем жили дольше не только, чем заядлые алкоголики, но и абсолютные трезвенники. Подобные заявления и публикации вызвали массу споров среди медиков, так как однозначного объяснения этому феномену они так и не смогли найти.

Недавно эксперты ООН проанализировали подобные исследования и пришли к выводу, что даже небольшие порции спиртного крайне негативно влияют на здоровье человека и заметно повышают вероятность развития рака, болезней сердца и несчастных случаев.

Ни и его коллеги нашли новые подтверждения того, что употребление любых количеств алкоголя негативно влияет на здоровье человека, наблюдая за жизнью примерно десяти тысяч жителей Гонконга на протяжении пяти лет.

Часть из них, как отмечают ученые, никогда не притрагивалась к спиртному, а другие употребляли умеренные количества алкоголя, примерно 7-14 небольших порций горячительных напитков каждую неделю.

Замерив их уровень психического благосостояния во время начала эксперимента, Ни и его коллеги начали следить за тем, как менялось самочувствие их подопечных в последующие месяцы и годы. Примерно 5-10% участников эксперимента или бросили, или начали пить в последующие пять лет, что позволило ученым проследить за тем, как и то, и другое повлияло на их психическое здоровье.

Как оказалось, непьющие мужчины и женщины реже всего жаловались на появление проблем психического характера по сравнению со всеми остальными категориями респондентов.

Что интересно, состояние пьющих людей заметно улучшалось и достигало почти тех же значений, что и для трезвенников, в том случае, если они отказывались от алкоголя на любом этапе ведения наблюдений.

Получив подобные результаты среди жителей восточной страны, ученые проверили свои выводы, используя данные, собранные их американскими коллегами в рамках аналогичного исследования на территории США. Что интересно, сила этого эффекта была такой же среди пьющих и непьющих жительниц Америки, тогда как среди мужчин он не наблюдался.

Почему это так, ученые пока не могут сказать — это может быть связано как с национальными особенностями употребления спиртного, так и с тем, что они не набрали достаточно большого количества данных. В любом случае, Ни и его коллеги советуют полностью избегать алкоголя и мужчинам, и женщинам, так как этот эффект сравним по силе действия на здоровья с отказом от табака.