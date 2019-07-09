«Мы вам должны?»: строители Крымского моста не получили деньги 1 9.07.2019, 10:17

Фото: Reuters

Вокруг моста оккупантов разгорается новый скандал.

На побережье Таманского залива в 16 километрах от Крымского моста растянулась станица Тамань. Здесь находится фирма "ДЕКО", которая отвечала за строительство железнодорожной части моста через Керченский пролив. Сейчас фирма прекратила свою деятельность, на имущество наложен арест. Прокуратура выясняет, почему "ДЕКО" полгода не выплачивает субподрядчикам деньги, положенные по контракту, и на три месяца задерживает зарплату собственным сотрудникам, сообщает Радио Свобода.

65 000 000 долга перед сотрудниками

4 июля бывшие сотрудники "ДЕКО" и некоторые из субподрядчиков решили встретиться с действующим директором. Решение было стихийным, обсуждали наболевшее – и договорились идти.

Перед началом встречи человек двадцать собрались за маленьким продуктовым магазином напротив ворот "ДЕКО". У ворот фирмы дежурила машина ДПС и пустой автобус, по виду – автозак, а по улице с утра курсировали полицейские и дорожно-патрульные машины.

– Мы ждали, что участников будет больше, – рассказала Ольга Акст, бывший бухгалтер "ДЕКО". – Но когда мы предупредили, что здесь полиция, многие написали, что не придут. Некоторые отпросились с нынешней работы, приехали и теперь не решаются выйти из автомобилей, говорят, что страшно.

– Что же вы вообще решили в этом участвовать, если полиции испугались? – рассмеялся Николай Пальчик, руководитель ООО "Нептун", одной из фирм-кредиторов. – Ясно, что нас ждали. Меня в прокуратуру вызвали с утра, запрашивали документы по выполненным работам, по задолженности "ДЕКО". И заодно спросили: "А вы сегодня участвуете в массовке?" А я говорю: "В какой массовке?" Мы же пришли не на митинг и не на пикет, у нас нет плакатов и громкоговорителей. Это мирное собрание. Мы просто хотим поговорить с директором и понять, когда нам наконец выплатят наши деньги.

В итоге людей без препятствий пропустили на территорию фирмы. Только некоторых у дороги останавливали полицейские – проверяли документы. К людям вышел действующий генеральный директор Сергей Репников, сказал, что он пытается решить сложившуюся ситуацию, что расследование идет и его каждый день дергают по разным проверкам.

– Вы говорили, что погашаете задолженность по зарплате действующим сотрудникам. Но разве на сегодняшний день "ДЕКО" какие-то работы производит? – спросил Владимир Акст, раньше он был ведущим инженером фирмы.

– Нет, не производит, – ответил Репников. – А вас как зовут?

– Владимир меня зовут.

– Мы вам должны?

– Конечно, иначе зачем бы я здесь стоял?

Сергей Репников предложил бывшим сотрудникам обратиться в прокуратуру. По его запросу на собрание принесли образцы заявлений.

– Заполняете, указываете невыплаченные суммы и подаете заявление, – объяснил директор.

Через несколько секунд люди обнаружили, что в образце вместо "не выплачена заработная плата" написано "выплачена".

– А вы тут "не" пропустили! – засмеялись из толпы.

– Встреча длилась почти час, а ни к какому решению дело так и не пришло, – рассказала Ольга Акст. – Директор просто переложил ответственность на предыдущего директора и предложил обращаться к прокурору или в суд. Программу выхода из ситуации не предложил, даже примерных сроков погашения задолженности не назвал.

Директор просто переложил ответственность на предыдущего директора

Ольга – из тех сотрудников, которым повезло. Она уволилась из фирмы в тот же день, когда сменилось руководство, ей выплатили и заработную плату, и компенсации.

Ее муж Владимир Акст проработал в фирме до конца мая и до сих пор не может получить заработанное – сейчас бывшие работодатели должны ему 260 000 рублей.

– На стройке этого моста работали люди со всей страны. В "ДЕКО" тоже почти все были не из местных. Мы с мужем приехали из Омска. Когда мы были сотрудниками, фирма выплачивала нам компенсацию за жилье. Потом мы остались без квартиры, а они здесь дорогие, около 30 тысяч в месяц. И мужу перестали выплачивать зарплату. Теперь мы, как и многие, пытаемся получить наши деньги через прокуратуру.

Ольга и Владимир смогли найти новую работу. Но на встрече были и те сотрудники, которым повезло меньше. Евгений приехал в Тамань из Сибири, работал в "ДЕКО" системным администратором, уволился 20 мая. Совокупный долг фирмы перед ним – 215 000 рублей. Сейчас Евгений не может найти работу по специальности, подрабатывает и копит деньги. По его словам, пока у него не хватает средств даже для того, чтобы вернуться домой.

Наталья Михеева (имя и фамилия изменены по ее просьбе) с мужем тоже переехали в Тамань из Сибири. Они работали в "ДЕКО" примерно 2,5 года, жили в съемной квартире, наладили быт, через некоторое время в семье появился ребенок.

За три месяца безденежья мы потратили на жилье все сбережения

– При прежнем руководстве у нас не возникало никаких проблем, нам вовремя выплачивали зарплату, – рассказывает Наталья. – Вся эта грустная история началась в апреле, когда с бывшим директором Анатолием Вопиловым досрочно расторгли контракт. На его место пришел Антон Гурьянов, потом почти сразу его сменил Сергей Репников. При новом руководстве буквально за месяц фирма развалилась. В это же время люди стали увольняться пачками, в день уходили по 20–30 человек.

Наталья уволилась из "ДЕКО" в конце мая, долг фирмы перед ней – около 75 000 рублей. Ее муж пытается уйти из фирмы сейчас, потому что выплату заработной платы ему задерживают уже на три месяца.

– Когда нас пригласили на работу, условия были такими: в зарплату включают компенсацию на жилье, – рассказывает Наталья. – Иногородних сотрудников было много, спрос большой, цены в станице сразу взлетели даже на самое захудалое жилье. Компенсацию оформляли на одного из членов семьи, в нашем случае – на меня. Когда я уволилась, и муж обратился к начальству, чтобы оформить компенсацию на него, ему отказали. Сейчас я уже устроилась на новую работу, мы немного поправили финансовое положение. Но это случилось не сразу. За эти три месяца безденежья мы потратили на жилье все сбережения, которые успели сделать.

Наталья пыталась решить дело через суд. Она подавала заявление о судебном приказе для взыскания долга с бывшего работодателя. Эта процедура позволяет получить решение в ускоренном порядке – за пять дней. Темрюкский районный суд отказал ей. Теперь семья собирается подавать стандартный иск, чтобы получить положенные выплаты.

По словам генерального директора Сергея Репникова, сейчас совокупный долг "ДЕКО" перед 700 рабочими за три месяца составляет 65 миллионов рублей.

400 000 000 долга перед субподрядчиками

В 2015 году была создана фирма "СГМ-мост" как дочернее предприятие компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга. В июне 2019 года Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ключевого подрядчика строительства моста в Крым – ООО "СГМ-мост".

"СГМ-мост" в свою очередь привлек к строительству моста несколько фирм-субподрядчиков. Среди них была и новосибирская фирма "ДЕКО". Эта компания появилась в 1992 году и занималась оптовой торговлей и пошивом одежды и обуви. В 2015 году она резко сменила сферу деятельности на строительство автомобильных и железных дорог и присоединилась к возведению Крымского моста.

Субподрядчики оформили кредиты, чтобы продолжить строительство

Хотя бывшие сотрудники "ДЕКО" говорят, что проблемы пришли в фирму в апреле 2019 года со сменой руководства, по информации субподрядчиков, невыплаты начались намного раньше, когда директором еще был Анатолий Вопилов. В декабре 2018 года "ДЕКО" оплатила компаниям задолженность за октябрь и прекратила выплаты. Это мотивировали тем, что "СГМ-мост" не принял часть работ у "ДЕКО" и, соответственно, не оплатил их. Вопрос пообещали решить в ближайшее время и возобновить выплаты.

Субподрядчики продолжили работу, некоторые из них оформили кредиты, чтобы продолжить строительство. Когда работа была окончена, оплата так и не поступила. Теперь 15 фирм не могут оплатить работу постоянных сотрудников и временных работников, которые строили мост, а также не могут погасить свои займы.

У кого требовать свои деньги, кредиторы "ДЕКО" не понимают. Они обращались к фирме "СГМ-мост" как к главному подрядчику, но не получили ответа. В свою очередь "СГМ-мост" обвинила "ДЕКО" в том, что фирма выполнила не весь объем работ. Компания требует от "ДЕКО" вернуть не отработанный аванс.

Не получив ответа у "СГМ-мост", в июне 2019 года субподрядчики отправили обращение к президенту, но тоже безрезультатно.

Еще одна сложность в попытке добиться своих денег – запутанная сеть владельцев. С июня 2019 года генеральным директором "ДЕКО" стал Репников Сергей Николаевич. Фирма не раскрывает своих реальных владельцев, но несколько бывших сотрудников рассказали, что бенефициарами являются Альберт Кошкин и его сын Владислав Кошкин, связанные с новосибирской компанией "Сибмост". Кошкин-старший был президентом "Сибмоста" с 2008 по 2017 год. Владислав Кошкин был генеральным директором, а позже топ-менеджером.

Помимо этого и другие связи ведут от "ДЕКО" к "Сибмосту". Антон Гурьянов, который официально стал генеральным директором "ДЕКО" 24 апреля 2019 года и проработал в этой должности буквально месяц, раньше был президентом "Сибмоста" – там он занимал должность всего пять месяцев. Владимир Адыгезалов в 2015 году был сотрудником "Сибмоста", а потом стал единственным акционером "ДЕКО".

Требовать выплат от Кошкиных бессмысленно, сейчас предполагаемые владельцы "ДЕКО" числятся в Федеральном реестре сведений о банкротстве. Альберта Кошкина признали банкротом в 2018 году, а 1 июля 2019 года он заключил мировое соглашение с кредиторами. Предполагается, что он выплатит трехмиллиардный долг в течение 12 лет. В июне 2019 года его сын Владислав Кошкин тоже заключил мировое соглашение со своими кредиторами. Даже в отношении официального директора фирмы Сергея Репникова началась процедура банкротства.

Руководители фирм-субподрядчиков, пришедшие на встречу, опасаются, что "ДЕКО" тоже признают банкротом, и тогда они могут не дождаться возвращения долгов либо получат небольшую их часть.

При этом 1 июня один из кредиторов "ДЕКО" – ООО "Бояр" – официально сообщил, что обратится в суд с заявлением о банкротстве "ДЕКО", если фирма не погасит перед ними долг в размере 350 000 рублей.