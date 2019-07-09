Иран заявил о повышении обогащения урана до 20% 9.07.2019, 10:28

Это в шесть раз выше, чем предусмотрено условиями ядерной сделки.

Иран пригрозил возобновить работу деактивированных центрифуг и увеличить уровень обогащения урана до 20% в качестве следующих потенциальных мер отступления от условий ядерной сделки 2015 года, передает Reuters.

"Если участники сделки, особенно европейцы, не будут серьезным образом выполнять свои обязательства, третий шаг будет более сильным, более решительным и немного неожиданным", –сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Напомним, по данным Организации по атомной энергии, Тегеран превысил разрешенный ядерной сделкой уровень обогащения урана в 3,67%. Таким образом показатель был доведен до 4,5%. В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что до сих пор проверяет эту цифру.

В середине мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки – через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана.

Представитель иранского атомного агентства сообщил, что Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.