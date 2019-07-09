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Казахстан уходит от кириллицы

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  • 9.07.2019, 10:40
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Что изменится?

В целях модернизации страны власти Казахстана хотят за семь лет полностью перейти с кириллицы на латинский алфавит. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В 2017 году бывший президент страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахской письменности с кириллицы на латиницу.

"К 2025 году все в стране - начиная со школьных учебников и художественной литературы и вплоть до дорожных знаков и официальных документов - должно быть в буквальном смысле слова написано с чистого листа", - отмечается в сообщении.

В итоговой версии казахского алфавита на латинице - 32 буквы и сочетания букв, включая восемь таких, которые передают звуки, встречающиеся только в казахском языке.

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал переход на латиницу важным этапом "духовной модернизации", отметив, что "90% в информации в мире публикуется на латинском алфавите".

По данным государственных СМИ, правительство страны на различных этапах перехода на латиницу собирается потратить 218 млрд тенге (около 505 млн евро в пересчете).

В апреле Национальный банк Казахстана выпустил новые монеты, на которых надписи сделаны уже на латинице. Планируется, что определенная часть работы, связанная с переходом на латиницу, будет осуществляться с помощью цифровых технологий. В 2021 году новый алфавит хотят официально представить жителям Казахстана.

Учителям предстоит переквалифицироваться и с нового года начать вести уроки с использованием нового алфавита. Сначала реформа коснется первоклассников, ученики старших классов будут включаться в программу переучивания постепенно. В школе имени Шокана Уалиханова в Кайназаре не все педагоги считают, что переход на латиницу окажется легким.


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