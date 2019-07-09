Самая пожилая американка поделилась секретом долголетия 9.07.2019, 10:46

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Алелия Мерфи

Фото: 1199SEIU

На днях Алелия Мерфи отметила свой 114-й день рождения.

Уроженка американского штата Северная Каролина Алелия Мерфи (Alelia Murphy) утверждает, что дожила до преклонных лет благодаря вере в Бога и активному образу жизни. Об этом сообщает информационный портал NBC New York (перевод — lenta.ru).

В субботу, 6 июля, Мерфи отметила свой 114-й день рождения в кругу родственников и друзей. На празднике женщина появилась в нарядном желтом платье и с тиарой на голове. Ее сиделка Haтaлья Mлaмбизo рассказала журналистам, что именинница всю жизнь придерживалась правильного питания и занималась спортом.

«Будьте с молодости активными и ешьте здоровую пищу, а с возрастом продолжайте в том же духе — вот в чем секрет», — подчеркнула Mлaмбизo, которая навещает Мерфи дважды в неделю.

«Верьте в Бога и будьте порядочным человеком», — добавила Мерфи, объясняя залог ее долголетия. Близкие подметили, что она никогда не пила алкоголь, однако очень любит мороженое, шоколад и газировку. Сейчас американка живет с помощницей и одной из ее внучек.

Алелия Мерфи стала самой пожилой жительницей США в январе 2019 года после смерти 114-летней Лесси Браун (Lessie Brown) из штата Oгaйo. Старейший человек в мире, 116-летняя Канэ Танака, проживает в японском городе Фукуока.