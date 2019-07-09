Могилевские работники «скорой помощи» жалуются на низкие зарплаты, поломки и отсутствие необходимого 5 9.07.2019, 11:04

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Самой скорой нужна реанимация.

Блогеру Nexta написали водители «скорой помощи» из Могилева, где не так давно как раз этой самой службе подарили новые автомобили. Беда, по словам людей, только одна — «самой скорой нужна реанимация», пишет сайт mogilev.online.

Сотрудники службы утверждают, что в городе до пяти автомобилей в сутки не выезжают на вызовы из-за поломок. Люди даже покупают запчасти за свой счет, для того, чтобы работа шла.

Кроме того, работники «скорой» жалуются, что куда-то «исчезли премии» — их не выдали к 23 февраля и 3 июля, а также в качестве доплаты за вынос больных на носилках. Не выдают, по словам написавших, не только форму, но даже мыло и перчатки.

Зато, как говорят работники, «не забывают требовать согласия на переработку, за которую платят гроши». Впрочем, пишут сотрудники, «папиццот» есть. Но у начальства.

Не так давно автомобильную базу перевели из статуса коммунального предприятия в государственное. Водители «скорой» говорят, что стало только хуже: премии упали где-то на 100 рублей.

6 июля, по словам написавших, множество бригад из города отправили дежурить в Александрию, на празднование Купалья, и в Могилеве вместо 35 машин осталось всего 27. Кроме того, как утверждают работники, оплатят дежурство людям не за сутки, а только за двенадцать часов.