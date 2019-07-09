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Задержанные по делу о взрывах на салюте россияне находятся на Володарке

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  • 9.07.2019, 11:10
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Фото: Николай Петров

Их посетили дипломаты РФ.

Задержанные по делу о взрывах на салюте россияне содержатся в СИЗО на Володарского. Об этом «Радыё Свабода» сообщил представитель посольства России в Беларуси Сергей Араев.

Дипломат рассказал, что 8 июля сотрудники посольства посетили задержанных представителей фирмы «Пиро-Росс». Встреча состоялась в следственном изоляторе № 1 города Минска, что на улице Володарского, где находятся задержанные Максим Сапронов и Константин Денисов.

«Состояние здоровья российских граждан удовлетворительное, жалоб на условия содержания россияне не имеют. Продолжается работа с адвокатами, поддерживается связь с родственниками задержанных», — рассказал Араев.

Накануне, напомним, стало известно, что российские дипломаты запросили встречу с задержанными жителями российского Сергиева Посада Максимом Сапроновым и Константином Денисовым. Руководство предприятия «Пиро-Росс», сотрудниками которого являются молодые люди, утверждает, что они были отправлены в Минск «как консультанты», а к производству продукции не имеют никакого отношения.

Там также заявили, что 3 июля все наладочные работы выполняли белорусские военные, а представители «Пиро-Росса» наблюдали за процессом.


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