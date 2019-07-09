Посол США: Мы доверяем Польше, она хороший союзник 9.07.2019, 11:13

Глава Минобороны Польши и посол США в Польше приняли участие в польско-американском военном пикнике в Гижицко.

8 июля глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак и посол Соединенных Штатов Америки Джорджетт Мосбахер приняли участие в польско-американском военном пикнике в Гижицко, в Варминско-Мазурском воеводстве, а также дали интервью Польскому телевидению TVP, передает «Радио Польша».

«Мы доверяем Польше. Польша – хороший союзник. Она участвует в распределении нагрузок, выполняет обязательства, касающиеся выделения средств на оборону, модернизирует свою армию», - сказала Мосбахер. Ссылаясь на закупку Польшей американского оружия, она подчеркнула, что это от Польши зависит, у кого она будет покупать военное оснащение для армии. В свою очередь, для Соединенных Штатов важно, чтобы эта техника была межоперационная.

Джорджетт Мосбахер напомнила, что к 4,5 тысячам американских военных, находящихся в Польше, вскоре должны присоединиться очередные 1000 солдат, о чем заверили президенты США и Польши.

На вопрос о визите Дональда Трампа в Польшу в сентябре этого года, Джорджет Мосбахер ответила, что она надеется, что есть такой план, но при этом отметила, что Белый дом не подтверждает запланированных мероприятий ранее 30 дней до их начала.

Посол США в Польше выразила убеждение, что Дональда Трампа, который высоко ценит расходы Польши на оборону и значение восточного фланга НАТО, связывает с Анджеем Дудой искренняя дружба, также, как и обе страны. Она также обратила внимание на польскую диаспору в США. «Это настоящая дружба, основанная на общей истории, на общих ценностях», - сказала Джорджет Мосбахер.