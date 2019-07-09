Александр Кабанов: Так и живем, как на вулкане 2 9.07.2019, 11:20

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Александр Кабанов

Уголовное дело против известного блогера остановили.

Известный брестский блогер Александр Кабанов рассказал о прекращении уголовного дела против него «за отсутствием состава преступления». Об этом передает «Радыё Свабода».

«За четыре месяца выяснилось, что я не присваивал средства товарищества собственников жилья в сумме сколько-то там рублей и сколько-то там копеек, - говорит Кабанов. - За четыре месяца и при помощи поднятого на уши Березовского РОВД, прикомандированного сотрудника Брестского ОБЭП, 12 следователей Березовского районного следственного комитета и двух следователей Кобринского следственного комитета. Так и живем, как на вулкане».

Кабанов наиболее известен освещением брестских протестов, как, например, акций против строительства аккумуляторного завода, которые проходят каждое воскресенье уже больше года.

Напомним, Александр Кабанов - лауреат Национальной премии в области защиты прав человека за 2018 год в двух номинациях: «За смелость в творчестве» и «За личное мужество».

Блогер проводит обличающие власти расследования, раскрывая факты коррупции и воровства.