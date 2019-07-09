закрыть
9 июля 2019, вторник, 12:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Александр Кабанов: Так и живем, как на вулкане

2
  • 9.07.2019, 11:20
  • 1,036
Александр Кабанов

Уголовное дело против известного блогера остановили.

Известный брестский блогер Александр Кабанов рассказал о прекращении уголовного дела против него «за отсутствием состава преступления». Об этом передает «Радыё Свабода».

«За четыре месяца выяснилось, что я не присваивал средства товарищества собственников жилья в сумме сколько-то там рублей и сколько-то там копеек, - говорит Кабанов. - За четыре месяца и при помощи поднятого на уши Березовского РОВД, прикомандированного сотрудника Брестского ОБЭП, 12 следователей Березовского районного следственного комитета и двух следователей Кобринского следственного комитета. Так и живем, как на вулкане».

Кабанов наиболее известен освещением брестских протестов, как, например, акций против строительства аккумуляторного завода, которые проходят каждое воскресенье уже больше года.

Напомним, Александр Кабанов - лауреат Национальной премии в области защиты прав человека за 2018 год в двух номинациях: «За смелость в творчестве» и «За личное мужество».

Блогер проводит обличающие власти расследования, раскрывая факты коррупции и воровства.


популярное за неделю

Мнение

Братский враг
Братский враг Дмитрий Растаев
От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец