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Александр Зайцев: «Русский мир» нам не нужен, давайте строить свой

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  • 9.07.2019, 11:34
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Александр Зайцев

Глава брестского «Динамо» — о том, какую идею действительно нужно обсуждать в белорусском футболе.

Тема включения белорусского клуба в чемпионат России продолжает тревожно гудеть в медиапространстве, и в соседней колонке вы узнаете последние известия с этого невидимого фронта. А пока своим веским мнением делится Александр Зайцев. Влиятельный владелец брестского"Динамо" категоричен — предлагает закрыть дебаты о внедрении в РПЛ и сосредоточиться на обсуждении более актуальных проблем отечественного футбола, сообщает pressball.by.

- Что я думаю о предложении Гинера? По своей сути оно диверсионно и вредно — даже с точки зрения его обсуждения.

- Однако тренер вашего"Динамо" Марцел Личка принял идею с энтузиазмом.

Марцел — тренер. Он оценивал этот проект с одной позиции — соревновательной. Здесь его можно понять, но существует множество аспектов, в которые Личка просто не посвящен. Опять же именно потому, что он всего лишь тренер. Его главная задача — не ошибаться в установках на игру. В других областях право на ошибку, безусловно, есть. Как и есть право на свою точку зрения. Но это отнюдь не позиция нашего клуба.

А она такова: наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого"русского мира". Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам — вредно.

Объясню почему. Белорусский футбол в последние годы не пинал только ленивый. И это справедливо. Сборная традиционно не радует, клубы выступают на международной арене с все меньшим успехом. О временах, когда две команды играли в групповом раунде Лиги Европы, мы уже и не вспоминаем. Радуемся, если туда попадает хотя бы борисовский БАТЭ.

В чем причина деградации отечественного футбола? На мой взгляд, это прямое следствие того, что федерация толком не занималась привлечением к нему частных инвесторов. Они, вкладывая деньги в клуб, как никто другой (по естественным причинам), заинтересованы в итоговом результате. Но, как обычно, все у нас бывает вопреки. Инвесторы все-таки появляются. Мы подтянули средства, та же"Ислочь"... И сегодня чемпионат справедливо называют самым захватывающим за последние годы. Чемпион уже не известен за круг до финиша, а борьбу за медали ведет шестерка клубов. И кто пробьется в призеры — опять же большой вопрос.

- Меня радует и то, что очки у лидеров регулярно отнимают и андердоги из нижней части таблицы.

- Все это говорит о том, что наш чемпионат становится самодостаточным. Пусть относительно, но сдвиги налицо. И именно в это время нам предлагают его похоронить.

- Можно делегировать в РПЛ минское "Динамо". Сергею Гуренко интересно попробовать силы в компании российских грандов.

- Я не против, пусть тогда и переезжают туда насовсем. Но такой эксперимент у нас уже был — в хоккее. Конечно, это два разных вида спорта, сравнивать их не стоит, но определенные параллели провести можно.

Очень приличный бюджет, формировавшийся силами государственных компаний. "Беларуськалий", "Белавиа" и далее по списку. Он был не самым маленьким в КХЛ, но в итоге за все время "Динамо" лишь пару раз вышло в плей-офф. И вылетело оттуда на самой ранней стадии. Большей же частью команда обреталась в подвале турнирной таблицы. Дошло до того, что обратить внимание на проблемы "Динамо" пришлось президенту страны.

Но КХЛ все-таки лига закрытая, и, купив франшизу, там можно играть до бесконечности. В футболе такого не будет — принцип спортивной ротации соблюдается свято. Готово ли "Динамо" к таким правилам игры?

Но главное даже не это. Мне интересно, на каких основаниях белорусский, армянский или казахстанский клуб пустят в сильнейший дивизион чемпионата России. Не секрет, что в процессе конфликтов с федерацией по поводу "дела Савицкого" мы изучали вариант перехода в чемпионат Украины, Польши или Литвы. Так что в этом вопросе я довольно компетентен. И могу сказать, что даже с учетом хороших отношений и многочисленных знакомств с топ-менеджментом этих федераций и чиновниками УЕФА путь в высшую лигу всегда один — из самого нижнего дивизиона. Исключений не будет ни для кого.

- Тем не менее российская сторона пригласила представителей БФФ для обсуждения вопроса.

- Думаю, это будет визит вежливости, не более того (интервью состоялось до субботнего круглого стола в РПЛ. —"ПБ".). Съездят, поговорят — на уровне людей, не принимающих решения, и этим, уверен, все и ограничится. Так что причин для волнений не вижу. Хотя мне как гражданину приятно, что наших болельщиков взволновал сам факт подобного развития событий. Как и то, что подавляющее их большинство вхождения белорусских клубов в российский чемпионат не хотят.

А потому я эту тему, как бесперспективную, закрыл бы и поговорил о более актуальных вещах.

- Как сделать наш футбольный чемпионат лучше?

- Думаю, это общая задача. В Европе только пять стран не имеют профессиональной футбольной лиги. Над этим вопросом работаю с тех пор, как меня избрали членом исполкома федерации. Создана рабочая группа, которая контактирует с коллегами в других странах. Мы держим федерацию в курсе переговоров, и я нахожу понимание с ее стороны.

Готовьтесь также ощутить ревность других белорусских клубов, наверняка считающих, что профессиональную лигу Брест будет делать "под себя".

Нет уж, мы это проходили вместе с Анатолием Капским. В 2017 году хотели поднять вопрос, но все остальные очень резко напряглись. И именно по этой причине. Ошибку повторять не будем. Безусловно, нам необходимо создать самостоятельный независимый орган. И он будет только потому, что нужен всем.

Почему в белорусских клубах бюджеты и зарплаты в разы ниже, чем в российских? Недофинансирование, недораскрученность бренда и отсутствие многих механизмов работы со спонсорами и инвесторами. Никто не говорит, что будет все и сразу, но мы пройдем этот путь и сделаем добротный европейский чемпионат. Каждый клуб должен быть уверен, что профессиональная лига протянет руку помощи, если он будет испытывать проблемы с формированием бюджета. Но в первую очередь помощь станет выражаться в налаживании механизма зарабатывания денег самими. В ином случае мы будем слабыми и беззащитными, вечно висящими на шее у государства.

На самом деле никто и не рассматривал бы вопрос о переходе в российский чемпионат, если бы белорусские клубы ежегодно получали от профессиональной лиги суммы, эквивалентные нескольким миллионам долларов.

- Какая красивая мечта.

- Мечты сбываются, просто их воплощением надо заниматься профессионально, шаг за шагом. Я уже слишком глубоко занырнул в эту тему, чтобы из нее выйти. Я этого никогда не сделал бы, если бы не был уверен в успехе предприятия. Уже скоро мы обратимся с предложениями в федерацию футбола, и вы увидите практические шаги.

Однако приятно, что в нашем футболе появился новый Капский. Такую убежденность в реализации своих грандиозных планов я встречал только у него.

Мне был очень симпатичен этот человек. И Анатолий Анатольевич оказался единственным, кто был готов сражаться за эту идею. Но тогда мы решили, что время ее воплощения в жизнь еще не пришло. А сейчас пора.


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