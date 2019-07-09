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Нефть Brent стоит дешевле $64 за баррель

  • 9.07.2019, 11:49

Цена снизилась на сегодняшних торгах.

Цена на нефть марки Brent упала ниже $64 за баррель, следует из данных Лондонской биржи ICE, сообщает РБК.

По данным на 10:00 (по Минску), стоимость сентябрьских фьючерсов составила $63,67. Цена снизилась на 0,226%. Стоимость нефти с поставкой в ноябре также снизилась на 0,173%, до $63,43.

Цена на североамериканскую смесь WTI также снизилась почти на 0,3%. Стоимость сентябрьских фьючерсов составила $57,59.

В конце июня цена на августовские фьючерсы марки Brent выросла на 1,8% до $66,1 за баррель. Рост выше $66 произошел впервые с 30 мая.


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