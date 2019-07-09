Нефть Brent стоит дешевле $64 за баррель
- 9.07.2019, 11:49
Цена снизилась на сегодняшних торгах.
Цена на нефть марки Brent упала ниже $64 за баррель, следует из данных Лондонской биржи ICE, сообщает РБК.
По данным на 10:00 (по Минску), стоимость сентябрьских фьючерсов составила $63,67. Цена снизилась на 0,226%. Стоимость нефти с поставкой в ноябре также снизилась на 0,173%, до $63,43.
Цена на североамериканскую смесь WTI также снизилась почти на 0,3%. Стоимость сентябрьских фьючерсов составила $57,59.
В конце июня цена на августовские фьючерсы марки Brent выросла на 1,8% до $66,1 за баррель. Рост выше $66 произошел впервые с 30 мая.