В Албании создали комиссию по импичменту президента 1 9.07.2019, 12:09

В стране возобновились протесты.

Оппозиционные партии Албании возобновили антиправительственные протесты в понедельник после бойкота муниципальных выборов 30 июня, на которых в основном победили руководящие социалисты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Associated Press.

Оппозиционные партии с середины февраля проводят акции протеста, обвиняя социалистическое правительство в связях с организованной преступностью и требуя новых парламентских выборов. Партия и чиновники отрицают эти утверждения.

Сторонники оппозиции под руководством Демократической партии собрались перед офисом премьер-министра Эдди Рамы в понедельник, чтобы вновь призвать его к отставке. Демонстрация завершилась мирным путем, и лидеры оппозиции заявили, что продолжат политическую борьбу.

Все предыдущие протесты, за исключением одного - 21 июня, ознаменовались насилием: сторонники оппозиции бросали зажигательные смеси в полицию и офицеров, которые ответили слезоточивым газом и водой.

На выборах в прошлом месяце, по предварительным результатам, социалисты проиграли только в двух из 61 муниципалитета Албании. В основном правоцентристская оппозиция отказалась признать результаты.

Албанский парламент проголосовал в понедельник для создания специальной комиссии для расследования и, возможно, отставки президента Илира Меты из-за его неудачной попытки отменить муниципальные выборы.

Социалисты сказали, что они считают усилия Меты неконституционными. Мета, который принадлежит к небольшой оппозиционной партии, прежде чем взять на себя президентство, заявил, что он считает, что выборы будут недействительными без участия оппозиции.

Ожидается, что специальная комиссия из девяти членов сделает доклад через три месяца.

Снятие Меты с должности потребовало бы поддержки как минимум 94 членов 140-местного парламента, а социалисты имеют только 74. Если бы голосование было успешным, то дело пошло бы для окончательного решения в Конституционный суд, который является неработоспособным, поскольку большинство его судей были уволены около года назад.

Ранее в понедельник Мета повторил свое недавнюю заявление, что дата 13 октября, которую он планировал как новую дату муниципальных выборов, также можно использовать для парламентских и президентских выборов. Он считает, что муниципальные выборы 30 июня "не являются юридически существующими".