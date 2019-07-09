Директор завода, который делает мышеловки, сам попался - с поличным за взятку 6 9.07.2019, 12:13

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Глава предприятия еще по совместительству и «депутат» Брестского областного «совета депутатов».

Второго июля в Минске с поличным при получении взятки задержали директора ОАО «Пружанский завод радиодеталей», пишет onliner.by.

Глава промышленного предприятия и по совместительству «депутат» Брестского областного «совета депутатов» получил $1200 от учредителя коммерческой структуры за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию и касающихся хозяйственных взаимоотношений между двумя организациями.

«Установлено, что директор завода брал взятки от представителя данного юрлица на систематической основе — практически ежемесячно в течение нескольких лет. Руководитель госпредприятия арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 430 УК Беларуси („Получение взятки“). Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы. Взяткодатель также стал фигурантом уголовного дела по ст. 431 УК Беларуси („Дача взятки“), — сообщили милиционеры.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех фактов и обстоятельств противоправной деятельности указанных лиц.

К слову, Пружанский завод радиодеталей — интересная контора. В списке продукции, к примеру, есть мышеловка ТО РБ 200026033.007-2004, предназначенная для поимки мелких грызунов в квартирах, подвалах, сараях.