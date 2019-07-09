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Гибридный телемост

  • Telegram-канал СерпомПо
  • 9.07.2019, 12:21
  • 1,027

В Кремле так ничего и не поняли.

Российская верхушка находится в плену ложной идеи. Дескать, граждане Украины – это одно, а ее власти –другое. Нужно только достучаться до украинского народа из Москвы, преодолев сопротивление властей Украины и он сразу же встанет на позицию Путина. Поддержит его во всем. И с захватом Крыма, и в том, что в войне на востоке виноваты украинские власти.

Отсюда и рождаются глупости, вроде телемоста российского канала «Россия» с Украиной. Очередная тупая спецоперация. Там, где никакие спецоперации не помогут.

Если за 5 лет, прошедших с момента нападения России на Украину, граждане этой страны раз за разом, на всех выборах большинством голосов выбирают власти, которые считают нашу страну захватчиком и агрессором, то до какого народа, поверх головы Зеленского, вы хотите достучаться, кремлевские мечтатели?

Что желаете объяснить тем, чьих родных убивали ваши наемники и войска?

Потому и прикрыли ваш гибридный телемост. Ничего вы не поняли. Ничему не научились.

Telegram-канал СерпомПо


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