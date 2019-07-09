Изменение климата: что ждет нашу планету 1 9.07.2019, 12:30

Июнь стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений, то есть за сто с лишним лет.

Волна горячего воздуха из Сахары поразила в июне Западную Европу и стала причиной появления сразу нескольких температурных рекордов. Увеличение температуры нашей планеты остановить будет невозможно. А первые последствия этого можно увидеть уже сейчас, пишет nv.ua.

Июнь, который только что закончился, стал для меня довольно страшным. Дело в том, что за этот месяц случилась куча событий, указывающих на тяжелый недуг нашей планеты. У нее температура. В прямом смысле слова.

Минувший июнь стал самым жарким месяцем на Земле за всю нашу историю наблюдений, то есть за сто с лишним лет. Если принять во внимание, что раньше климат был в целом намного холоднее, то, вероятно, так жарко на Земле в последний раз было во времена динозавров или около того.

По оценкам европейской организации слежения за климатом (С3S), в июне температура на планете была в среднем на два градуса выше нормы, а в Западной Европе — аж на шесть или даже 10 градусов! Это очень много.

Волна горячего воздуха из Сахары поразила в июне Западную Европу и стала причиной появления сразу нескольких температурных рекордов. Они были установлены в Польше, в Чехии и в Германии.

Франция

Но самый выдающийся результат пришел из Франции. Там в департаменте Галларгю лё Монтьё температура воздуха в тени достигла почти 46 градусов по Цельсию.

В прежние времена это был бы выдающийся результат даже для Сахары, но мы говорим о континентальной Европе. Очевидно, что это абсолютно ненормально. Такого быть не должно. Но и это еще не все.

Аляска

В эти дни на Аляске, за полярным кругом, установилась небывалая жара — под 30 градусов. Местные жители, не привыкшие к таким температурам, даже полезли купаться в водоемах и организовали там что-то типа пляжей. Обычно там такого никто не делает!

Тут важно вот что отметить. Температурные рекорды в последние годы бились постоянно, к этому мы, к сожалению, привыкли. Но обычно они повышались на одну, ну, максимум, две десятые градуса Цельсия. На этот раз — рост был сразу на полградуса, на целый градус, а во Франции — сразу на два градуса. Это как превысить рекорд по прыжкам в длину не на сантиметр, а сразу на полметра. Понимаете, в чем проблема? Изменение температуры идет уже намного быстрее, чем мы ожидали. Оно ускоряется, причем мы пока не очень понимаем, насколько сильно.

Но зато мы видим какие-то дикие погодные явления. Жуткими наводнениями и лесными пожарами сейчас уже никого не удивить. Начались намного более странные дела.

Индия

Ну, например, возьмем Индию. Страна тропическая, к жаре и дождям там все привыкли. Но вот на минувшей неделе там произошло что-то невиданное даже по местным меркам. В городе Мумбаи и окрестностях прошел дождь, который назвали «ливень десятилетия». Это был настоящий водопад, сносивший дороги, мосты, дома, людей и вообще все на своем пути.

Россия, Дагестан

На самом юге России — в Дагестане — 1 июля прошел невероятной силы снегопад. Летом. На юге. Да, это было в горах. Но раньше там такого не было. Никто не может вспомнить! Все говорят, что это нормально для ноября, но никак не для июля.

Мексика

Еще более странная история произошла в Мексике. Тропический город Гвадалахара в конце июня засыпало полутора метрами града, снега и ледяной каши. Что это было, никто не понимает. Раньше такое там не случалось.

Но и это пустяки в сравнении с действительно серьезными проблемами.

Гренландия

Самый большой остров в мире — Гренландия — почти полностью покрыт ледником. Летом он немного тает, зимой снова нарастает. Но серьезной жары там нет никогда. Точнее, раньше не было.

В один (лишь один!) из июньских дней этого года там каким-то образом растаяло два миллиона тонн льда. Еще раз: за один день — два миллиона тонн. Как это могло произойти, ученые не очень понимают, но бью тревогу — это ненормально.

Антарктида

Еще тревожнее ситуация в Антарктиде. Многолетние наблюдения выявили, что там таяние морского льда идет еще быстрее, чем в Северном полушарии. Когда тает морской лед, уровень океана не повышается, но есть другая проблема. Она называется «падение альбедо».

Что такое альбедо? Альбедо — это способность нашей планеты отражать солнечный свет и тепло. Высокое альбедо — хорошо, много отражаем. Низкое альбедо — отражаем мало, все тепло остается у нас.

Как вы понимаете, белый снег и лед максимально сильно отражают тепло и свет. Чем больше снега и льда, тем лучше. Планета не так нагревается и остается прохладной. Но у нас обратный процесс: Гренландия тает, Антарктида тает, причем обе — рекордными темпами. Когда северные ледники и южный морской лед исчезнут, мы будем обречены.

Увеличение температуры нашей планеты остановить будет невозможно. А первые последствия этого можно увидеть уже сейчас. Бесконтрольная иммиграция из бедных южных стран на север будет только нарастать, пока не вынудит северян полностью закрыть границы. А вот после этого начнется что-то совсем нехорошее, о чем сейчас даже думать не хочется.