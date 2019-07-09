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Германия вооружает Литву новейшими боевыми машинами

  • 9.07.2019, 12:56
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После передачи машин их переименуют из Boxer в Vilkas («Волк»).

Сегодня, 9 июля, в Рукле Йонавского района Литвы состоится официальная передача Вооруженным силам страны первых боевых машин Boxer. Об этом пишет delfi.lt.

Сообщается, что в мероприятии примут участие представители немецкого консорциума Artec (именно он производит БМП), Организации по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR), руководство Минобороны и командование литовской армии. После передачи машин их переименуют из Boxer в Vilkas («Волк»).

Башни для новых боевых машин будут израильского производства. Основным вооружением «Волков» станут 30-миллиметровые пушки MK-44S и управляемые противотанковые ракеты Spike LR.

Литва заказала 88 Boxer-ов в вариантах БМП и машин управления еще в августе 2016 года. Общая сумма контракта составила почти 400 миллионов евро.

Боевая бронированная машина Boxer — один из новейших представителей своего класса. В отличие от наиболее распространенных в мире БМП, она производится только с 2009 года, а в эксплуатации находится с 2011.


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