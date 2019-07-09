«Взять кредит и покрасоваться куда важнее, чем тратить разумно» 3 9.07.2019, 13:08

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Фото: tut.by

Белорусы, которые никогда не брали в долг у банков, рассказали о своей жизни.

В середине июня читатели Onliner рассказывали о своих долгах: кредитах, рассрочках, овердрафтах и так далее. Из комментариев стало понятно, что среди белорусов полно людей, которые ни разу в жизни не брали кредит или рассрочку.

Михаил: «Вариант с хрущевкой позволял не переплачивать, сделать нормальный ремонт и не урезать привычные траты»

Витебчанину Михаилу 34 года. Он работает в сфере торговли. Мужчина женат, сыну сейчас год. Ежемесячный доход семьи сейчас составляет 1500 рублей.

— Подробную статистику по тратам не веду, но примерный расклад следующий: «коммуналка», интернет и связь — 150 рублей, товары для ребенка (подгузники, детское питание, одежда) — 300—400 рублей, бензин — 100 рублей, наше с супругой питание — 300—400 рублей. Все остальное — по ситуации, — говорит Михаил.

Ни рассрочек, ни кредитов он ни разу в жизни не брал, даже когда нужно было обзаводиться жильем.

— Мы поженились три года назад. Свадьбу делали за свои заработанные, она вышла в ноль, то есть вложенные деньги остались на руках, — объясняет Михаил. — И у меня, и у супруги до свадьбы были автомобили. Один из них мы продали. Через год после свадьбы, когда цены снизились до разумных цифр, смогли купить квартиру. Рассматривали варианты: «убитая» двухкомнатная хрущевка, «однушка» в новостройке, «двушка» в новостройке. Второй вариант для семьи, которая планирует детей, сочли неподходящим, третий требовал залезть в кредит. На хрущевку хватало и немного оставалось. И тут первая развилка.

Залезть в кредит означало трудности с ремонтом, так как свободных средств автоматом становилось меньше. Вариант с хрущевкой позволял не переплачивать, сделать нормальный ремонт и не урезать привычные траты. О сделанном выборе не жалеем.

Более того, почти всю сумму, оставшуюся после покупки квартиры, а это примерно $2500, мы умудрились сохранить. Ремонт делали поэтапно и только на те деньги, что зарабатывали на тот момент, — 1500—2000 рублей. С электрикой помог отец, сантехнику делал наемный человек, потолки, стены, пол — я сам. Желание и YouTube творят чудеса. В итоге оказались с квартирой, без долгов и со свободной суммой на руках. Только в этот момент решили, что готовы к третьему члену семьи.

После такого опыта позиция Михаила жить без кредитов и рассрочек стала еще более твердой.

— Самый главный аргумент за кредиты, который слышишь в первую очередь: «Мне просто жалко отдавать всю сумму сразу, а так я плачу потихонечку и не напрягаюсь». Следующий аргумент: «Я могу накопить на условный телевизор, но тогда придется ждать несколько месяцев, а зачем ждать несколько месяцев, если вот прямо сегодня можно им владеть?» Я категорически не согласен.

Для себя усвоил следующее. Если расставаться со всей суммой для меня сложно психологически, то товар не подходит мне, или, другими словами, я на него еще не заработал. Если же я готов отдать сразу всю сумму, то период накопления денег на покупку является для меня своеобразным тестом на то, действительно я хочу эту вещь или это современный маркетинг побуждает меня к импульсивному действию.

В девяти случаях из десяти буквально через месяц я понимаю, что эта вещь мне пока не нужна или не нужна вовсе.

Кроме того, минус рассрочки я вижу в потере гибкости в распоряжении своими финансами. Ты не являешься хозяином своих еще не заработанных денег. Даже если ты вдруг понял, что тебе нужен условный телефон вместо телевизора, то у тебя два пути: либо влезть в еще одну рассрочку, либо отдать предыдущую и потом тут же взять следующую. Получается замкнутый круг. Работу сменить сложнее, ведь времени на поиски или переобучение критически мало. И не дай бог даже временно потерять трудоспособность. Именно поэтому я чувствую себя намного свободнее и спокойнее без долгов.

Полина: «Люди берут кредиты, потому что мало зарабатывают, но сменить место работы боятся»

Полине 22 года. По образованию она системный администратор, отрабатывает распределение на госпредприятии. Вместе со своим молодым человеком они снимают комнату. Зарплата у нее «средняя по Белстату».

— Около 350 рублей в месяц уходит на аренду и «коммуналку», еще 40 — на проезд, — говорит девушка. — Поэтому с половиной своей зарплаты я прощаюсь в первый же день, как ее получаю. Еще в регулярные месячные платежи входят депиляция (50 рублей) и тренажерка. Абонемент в тренажерку всегда беру на акциях на 3—6 месяцев, поэтому в месяц выходит около 40 рублей за безлимит.

Остальные деньги, а это рублей 300—400, трачу на еду. Закупаюсь тоже месяца на два вперед. В основном все беру по акции, особенно дорогие продукты, которые можно долго хранить. В течение месяца докупаю только мясо (преобладает курица), молочное и овощи (покупаю на рынке раз в неделю).

Статья расходов в месяц Сумма, рублей Аренда комнаты и «коммуналка» (плюс интернет и телефоны) 350 Проезд 40 Депиляция 50 Тренажерка 40 Еда 300—400 Итого 780—880

Фактически вся зарплата Полины уходит на самое необходимое. С зарплаты ее молодого человека ребята откладывают на крупные покупки, отдых и так далее.

— Стараемся отложить каждый месяц $300, иногда выходит меньше, если накануне был какой-то праздник, — говорит девушка. — В моей семье никогда не брали ни кредитов, ни рассрочек. Я привыкла жить по средствам. Если я не могу позволить себе дорогой телефон, то возьму бюджетный, но не в ущерб качеству. То же самое касается одежды и косметики. Многое покупаю на распродаже, иногда за границей.

Я против вещизма! Мне не надо 20 пар обуви или 5 кремов. Пользуюсь одной вещью, пока она в хорошем состоянии, потом покупаю новую.

Как человек, который ни разу в жизни не брал кредит, Полина рассматривает вариант взять взаймы у банка только в крайнем случае, когда понадобиться жилье. По ее словам, без этого в нашей стране купить жилье невозможно практически никому.

— Но даже тут без помощи родителей не обойтись, — рассуждает девушка. — Без всего остального можно спокойно жить: развлечений много дешевых или даже бесплатных.

Почему люди берут кредиты? Первая причина — хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле. Берут кредит на телефон, потому что бренд, и не важно, что более дешевые смартфоны по качеству не уступают. Вторая причина — мало зарабатывают, но сменить место работы боятся. Держатся там, где стабильно.

Татьяна: «Главный лайфхак — больше зарабатывать и умерить свои «хотелки»

Татьяне 38 лет. Она работает на госпредприятии в одном из крупных райцентров Беларуси. Также подрабатывает как индивидуальный предприниматель. Общий доход женщины составляет пресловутые 1000 рублей (650—750 рублей зарплаты плюс доходы от ИП).

Что касается расходов в месяц, то у Татьяны они выглядят следующим образом:

Статья расходов в месяц Сумма, рублей Коммуналка (в том числе мобильная связь, интернет и прочее) 110—150 Продукты 200 Бытовая химия, средства гигиены, косметика, хобби, развлечения и так далее 100—150 Итого 410—500

— Расходы на питание небольшие, так как половину обедов на работе мне спонсирует предприятие, — объясняет Татьяна. — Кроме того, я готовлю. Поэтому колбасы, сосиски и полуфабрикаты у меня в холодильнике бывают очень редко. Не покупаю «мусорной» еды, газировок, пива, булочек и так далее. Беру мясо, иногда рыбу, молочку (творог, сметану, молоко, сыр, йогурты), макароны, крупы. Из фруктов это яблоки, бананы и сезонные. Овощами снабжают родители.

Одежду и обувь покупаю нечасто. Ну не снашиваются зимние сапоги каждый год, особенно если их четыре пары. Без проблем ношу верхнюю одежду много сезонов подряд. Пока выглядит хорошо. Спокойно заглядываю в секонды, где реально можно купить новые вещи (привет, «Беллегпром») за смешные деньги. Я не меняю смартфоны каждый год, у меня бюджетный ноутбук, технику покупаю обдуманно, и служит она долго.

Оставшиеся деньги Татьяна копит, расходуя их по мере надобности на отпуск и крупные покупки.

— Наличие заначки позволяет уверенно чувствовать себя в любой ситуации, будь то поломка техники или внезапный чек в аптеке на 100 и более рублей, — говорит она. — Такой доход, как сейчас, у меня был далеко не всегда. Временами приходилось буквально сводить концы с концами.

Тогда же появился главный лайфхак — больше зарабатывать и умерить свои «хотелки».

— Еще один лайфхак от времени, когда приходилось экономить. После зарплаты сначала идут обязательные платежи: «коммуналка», проездной, пополнение морозильника и бакалеи. Оставшаяся сумма делится на количество дней, и ты примерно представляешь, что можешь позволить себе потратить. Очень хорошо отрезвляет от необдуманных покупок.

За всю жизнь Татьяна ни разу не брала кредиты. Говорит, единственное, на что взяла бы, — это жилье, но его, к счастью, покупать не пришлось.

— Основная причина, почему человек влезает в кредиты и рассрочки, — это бедность, а также желание получить все и сразу, — считает Татьяна. — Не имея достаточного дохода, человек делает дорогостоящую покупку — и загоняет себя в безденежье еще глубже.

При этом зачастую это «работа на публику»: из последних сил показать окружающим, как хорошо ты живешь. Вот и покупается не просто смартфон, а топовый, отдых на море — непременно в Европе, машина — не старше трех лет и так далее.

Андрей: «Всякие кредиты на отдых — это вообще жесть!»

Андрею 30 лет. Вместе с женой и двумя детьми (одному из которых 2 года, второму — 8 месяцев) живет в Минске. Окончил колледж, потом вуз и параллельно с 18 лет работал в строительстве — сначала инженером, потом на невысоких руководящих позициях. Сейчас работает в компании по производству декораций и рекламной продукции.

Общий доход семьи составляет 2000 рублей на четверых. Особенно за тратами ребята не следят. У мужчины есть несколько правил, благодаря которым семья не влезает в долги.

— Самое главное — это максимально рационально тратить деньги: готовить дома, закупаться раз в неделю, не гнаться за модой (типа последний iPhone, MacBook, телевизор последней марки и так далее). Телефоны в кредит вообще не признаю, всегда можно походить со старым или взять модель дешевле, — перечисляет он. — Кредит — это всегда переплата средств. Любая вещь без кредита стоит гораздо дешевле. А главное, чаще всего можно выкрутиться без него, взять что-то подешевле или б/у (например, консоль, машину и так далее). Я вообще не понимаю, как люди могут спокойно жить, зная, что у них куча платежей по рассрочкам.

Чтобы обходиться без кредитов, Андрей откладывает деньги по определенному правилу: заначка не должна быть меньше нескольких средних зарплат по стране.

— Если вдруг сбережений нет, то на небольшие траты (сломалась стиральная машина и тому подобное) всегда можно занять небольшую сумму у родственников или друзей. Это лучше, чем переплачивать по рассрочке, — рассуждает он.

По мнению Андрея, рассрочки и кредиты так популярны, потому что люди хотят все и сейчас же, не считаясь со своими финансовыми возможностями, и не задаются вопросом, нужен ли им вообще последний iPhone за 2,5—3 тыс. рублей или дорогой телевизор.

— Всем кажется, что 50—150 рублей в месяц — это небольшая сумма и что она не скажется на их бюджете. Однако если посмотреть стоимость товара без рассрочки, чаще всего он будет стоить на 10—100% дешевле, — рассуждает мужчина. — Так что это просто самообман.

А всякие кредиты на отдых — это вообще жесть! То есть ты не отложил необходимую сумму за 6—12 месяцев, но в кредит можешь себе позволить? Мне кажется, это просто отсутствие финансовой грамотности и попадание под влияние маркетинга. Кредит в моем понимании можно взять разве что на жилье. Вместо того, чтобы снимать у кого-то, лучше платить даже чуть больше по кредиту, но за свое. В остальном нужно жить по средствам, которые ты зарабатываешь, а не залазить в будущие доходы.

Наталия: «У меня есть все, что необходимо, но это заработано, а не взято в долг»

Наталье 40 лет, она живет в Витебске и работает специалистом в области научных разработок. Кредитами и рассрочками не пользуется, потому что, по ее словам, в них нет необходимости. Примерный доход семьи Натальи — 1200—1400 рублей.

Вот ее примерные траты (подробный учет финансов семья не ведет):

Статья расходов в месяц Сумма, рублей Еда 500—600 Бытовая химия, косметика и так далее 100 «Коммуналка» и связь 100—120 Одежда (по необходимости) 100 и больше Заначка 250 Итого 1050—1170

— Рублей 250 еще откладывается, ну а другие расходы (развлечения и поездки) я тщательно не считаю, — говорит Наталия. — Сколько себя помню, придерживалась правила никогда и нисколько не брать в долг. Считаю, если не хватает средств, значит, нужно либо пересмотреть свои расходы, либо больше работать и, соответственно, зарабатывать. Кроме того, у меня не бывает стихийных покупок из категории «хочу, потому что понравилось, а потом решу, нужно ли мне это».

По словам Наталии, большинство людей не умеют жить по средствам, а также пытаются покупками, уровнем ремонта, маркой машины и так далее впечатлить окружающих.

— И неважно, что потом нужно будет месяцами жить фактически впроголодь, — объясняет она. — Интересно высказался на этот счет министр финансов Франции: «Если бензин для вас слишком дорогой, значит, пересядьте на велосипед». Наши люди этого не понимают, так как покрасоваться куда важнее, чем тратить разумно. Некоторым даже стыдно перед окружающими, если у них нет телефона подороже или машины.

Также среди факторов, почему в стране бум на кредиты, Наталия называет рекламу, подогревающую потребительский голод, и финансовую неграмотность.

— Многие банально не имеют достаточной финансовой грамотности, чтобы понять: кредитование под предлагаемые в наших условиях проценты — это кабала, итог которой — невероятные переплаты и рост расходов в будущем, — говорит витебчанка. — А доходы ведь у большинства остаются прежними, если не падают. С рассрочками, когда они не увеличивают стоимость товара, в целом проще. Хотя иногда своей кажущейся привлекательностью они тоже заставляют людей покупать те вещи, которые потом практически не используются.

На мой взгляд, кредит — это крайняя мера, прибегать к которой нужно тогда, когда ситуация критична: например, нужна неотложная операция или человек вдруг потерял жилье. Все остальное не является первой необходимостью. Думаю, большинство со мной не согласится, конечно. Просто я спокойно отношусь к вещам и не страдаю шопоголизмом. Мне также все равно, как оценивают мой быт другие люди. Я, безусловно, не живу в спартанских условиях, делаю покупки, путешествую. У меня есть все, что необходимо, но это заработано, а не взято в долг.

Николай: «Я из тех людей, которые считают, что лучше немного потерпеть и подкопить»

Николаю 30 лет, из которых вот уже 12 он живет в Минске (он переехал из райцентра в Гомельской области). Молодой человек работает в сфере продаж. Его ежемесячный доход составляет 1020 рублей (хотя еще недавно было 1400). Холостяк, он снимает комнату в двухкомнатной квартире, за съем и «коммуналку» которой отдает 300 рублей.

— На всякий случай откладываю $200—250, а оставшиеся 195—300 рублей расходятся на проживание до следующей зарплаты: еда, одежда по необходимости, бытовая химия и редкие вылазки куда-либо, — рассказывает Николай. — Из одежды в Беларуси я покупаю только джинсы и рубашки (в основном в Waikiki). У них цена и качество такие, что выбросить потом не жалко. Всю остальную одежду и обувь, которые служат годами, я заказываю в интернет-магазинах за рубежом через посредников. Даже с комиссией в 30% выходит дешевле, чем покупать у нас.

Как ему удается откладывать половину зарплаты? Николай делится лайфхаками. Во-первых, живет один, не курит и почти не пьет. Во-вторых, у него нет детей.

— Не знаю, какой доход нужно иметь в наших реалиях, чтобы дать детям все то, чего не было у меня. А обрекать их на нищенское существование, скитания по съемному жилью или проживание с дедушкой-бабушкой не позволяет совесть, — рассуждает он. — Кроме того, я являюсь частым участником 50-процентного дисконта во время акций, которые проходят каждый месяц в торговых сетях. Покупаю впрок долгохранящиеся продукты питания и бытовую химию, а также средства гигиены (за некоторыми вещами могу и год в магазин не ходить, покупая их за полцены или того дешевле). До работы мне четыре остановки на общественном транспорте или 30 минут пешком, поэтому нет необходимости в авто. Плюс у меня нет зависимости от постоянного посещения увеселительных заведений: просто не мое. Предпочитаю путешествия по стране.

Основное правило Николая, которое помогает ему не брать в долг, — это жить по средствам и не вылезать за пределы тех денег, которые есть на руках.

— Плюс отложенные ранее деньги «на всякий случай» позволяют чувствовать себя подстрахованным. Если вдруг мне понадобилось что-то купить (а покупаю я в основном хорошее туристическое снаряжение, которое стоит нормальных денег), то я иду и покупаю на средства, которые отложил ранее, — говорит он. — Я из тех людей, которые считают, что лучше немного потерпеть и подкопить, чем брать в долг и потом возвращать.

Почему кредиты и рассрочки настолько популярны среди других людей? Для одной части населения нашей страны, увы, важнее казаться, чем быть.

Люди готовы брать кредиты, несмотря на низкий доход, и делать, например, ремонт на кухне лишь бы не хуже, чем у соседа или подруги (лично знаю такие примеры). Да и навязанную политику «общества потребителей» никто не отменял — люди не выдерживают и покупают здесь и сейчас, не готовы ждать.

Еще для одной части населения, увы, это единственный выход хоть как-то жить, особенно в регионах. В репортажах из глубинки на Onliner тоже мелькали все эти списки «на вексель» (как в магазинах, так и на рынках). Хотя и в Минске зарплаты особо не блещут. Доводится часто наблюдать людей, оформляющих покупки по «Халве» и пополняющих эту карту.

Илья: «Когда стою вечером на кассе, обычно я единственный, у кого нет алкоголя в чеке»

Илье 24 года, он родом из Барановичей, но после окончания вуза остался в Минске. Парень работает инженером-системотехником телекоммуникационных сетей. Парень снимает комнату, в которой живет один. Доход у молодого человека в среднем составляет 1000—1200 рублей. Конкретного учета своих трат Илья не ведет, говорит, что примерно 250 рублей в месяц уходит на аренду комнаты и «коммуналку», еще 200—400 — на еду.

— При этом я стараюсь некоторые продукты брать на скидках или акциях, тот еще лохотрон у нас, но все же, если сравнивать местные магазины, иногда что-то можно купить дешевле. Не покупаю ненужную фигню вроде чипсов и шоколадок. А, ну и сейчас, когда стою вечером на кассе, обычно я единственный, у кого нет алкоголя в чеке, — отмечает он. — Одежду, обувь, технику и даже туалетные принадлежности (в общем, все, кроме еды) покупаю за границей — в Польше или Литве. Там можно Geox купить по цене «Марко». И качество, конечно, несравнимо выше.

Со своей зарплаты Илья всегда старается откладывать, а потом в случае ЧП достает деньги оттуда. Что касается кредитов и рассрочек, то их Илья ни разу в жизни не брал. Парень признается, что не доверяет белорусской кредитной системе, так как он не экономист и не юрист.

— Все думают, что в рассрочку цена та же, но нет. Внимательно изучите предложение: у нас она практически всегда выше. Бывает на 10%, а бывает и на 35%. Наши прекрасные продавцы придумали замечательный подход: пишут цену, будто акция, хотя цена обычная, а на сайте делают приписку, мол, если покупать в рассрочку, то цена будет не акционной, а полной (а это +20%). С одной стороны, их можно понять: вроде как тебе дают денег в долг, так не надо петь песен, что без процентов и так далее. Раздражает, что держат народ за идиотов, — рассуждает он. — Я вот недавно покупал себе велосипед и думал о рассрочке, но мне неприятно само ощущение, что я должен платить магазину каждый месяц. А потом выяснилось, что при рассрочке цена вырастает на 20%.

Рассрочки и кредиты популярны из-за низких заработков людей, так как многие (да кого я обманываю, почти все) живут от зарплаты до зарплаты. Так что, если что-то серьезное сломалось в доме и срочно надо менять, всегда спасет рассрочка. Опять же люди зарабатывают мало, а хотят получить много и сразу. А это психология безответственных людей с очень низким уровнем финансовой грамотности.