Видеохит: В США тираннозавры устроили забег на ипподроме 9.07.2019, 13:25

Фото: Emerald Downs Racetrack & Casino

Всего в забеге участвовали 25 динозавров.

В американском городе Оберн, штат Вашингтон, прошел забег людей в костюмах тираннозавров. Мероприятие проводилось на ипподроме при казино Emerald Downs. Всего в забеге участвовали 25 динозавров, пишет meduza.io.

Соревнование вышло драматичным — один из тираннозавров упал прямо посреди трека. В итоге победил динозавр под номером 13.

Забег организовали сотрудники вашингтонской компании, занимающейся борьбой с насекомыми и грызунами. Раньше они уже устраивали забеги в тогах и гавайских нарядах, но костюмы тираннозавров понравились им больше.