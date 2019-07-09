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Григорий Ходкевич: как будущий гетман ВКЛ побеждал воевод Ивана Грозного

  • 9.07.2019, 13:24

Получив булаву великого гетмана, Ходкевич укреплял наши границы с Московией.

Точная дата рождения Григория Ходкевича не известна, но приблизительно это 1510-й год. Он родился в семье новогрудского воеводы Александра Ивановича Ходкевича и княжны Василисы Ярославны Головчинской, был их вторым сыном, сообщает vklby.com.

Григорий Ходкевич занимался государственной и военной деятельностью в качестве государственного деятеля Падкаморы ВКЛ с 1544 по 1559гг., был воеводой Витебским с 1554 по 1555гг. и Киевским с 1555 по 1559гг., Каштеляном Троцким с 1559 по 1564гг. и Виленским с 1564г., одновременно гетманом Польны с 1561 по 1566гг. и Великим гетманом Литовским с 1566 года; старостой Могилевским, Гродненским, Ковенским и Тыкоцинским.

Как полководец впервые отличился во время Ливонской войны в битве на реке Улла в 1564-ом году. В этой битве Григорий Ходкевич командовал конницей, которая первая ударила по войскам московского воеводы Петра Шуйского, а затем преследовала остатки противника по дороге на Полоцк. Позже он готовил план генерального похода на Москву, чтобы одним ударом разбить московские войска и выиграть войну. Но из-за нерешимости Великого Князя Литовского Сигизмунда Августа план не был осуществлен.

Получив булаву Великого Гетмана Литовского, Ходкевич для обеспечения обороны ВКЛ усовершенствовал организацию войск. На границах с Московским княжеством строил новые и укреплял старые замки, занимался инспекцией войск, а также обеспечением их оружием, амуницией и своевременными выплатами жалований. Был автором военного статута ВКЛ «Артикулы гетманские», изданного в 1560-ом году. В данном военном статуте были обозначены функции гетманской власти в войсках, права и обязанности.

Принял участие в сборе большого ополчения литовской шляхты возле Красного села (сегодня деревня Красная, Молодечненский район, Минская область, Республика Беларусь), где провел перепись войска.

Как политический деятель Григорий Ходкевич был сторонником независимости ВКЛ и выступал против Люблинской унии. Когда унию подписали, он в знак протеста отказался от государственной деятельности и переехал в свое имение Заблудов, Гродненский павет (сегодня местечко находится на территории Польши). В Заблудове он занялся благотворительностью и меценатством. Там он при помощи православной церкви открыл больницу как для православных, так и для католиков. Принял у себя сбежавших из Москвы книгопечатников Ифана Федорова и Петра Мстиславца, которые в Заблудове напечатали «Евангелие учительное» (сборник толкований евангельских текстов) с изображением герба Ходкевичей на обороте титульного листа. После того, как Петр Мстиславец уехал в Вильно, Иван Фёдоров, уже один, напечатал «Псалтырь с Часословцем». В 1570-ом году под давлением католической церкви Ходкевич вынужден был отказаться от православного книгопечатания.

Был женат на княжне Екатерине Ивановне Вишневецкой, дочери князя Ивана Михайловича Вишневецкого. У них было пятеро детей: Александр, Андрей, Софья, Анна, Александра.

Умер Григорий Ходкевич в 1573 году в своем имении Заблудове. Похоронен в катакомбах Благовещенского собора в Супрасле (сегодня собор находится на территории Польши, Белостокский повет, Подляское воеводство).


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