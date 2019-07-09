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Госдума попросила правительство РФ ввести санкции против Грузии

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  • 9.07.2019, 13:31
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Заявление было принято единогласно.

Госдума призвала правительство ввести санкции против Грузии. Соответствующее заявление «О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии» было принято единогласно, сообщает meduza.io.

В документе отмечается, что «открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений».

С 8 июля по распоряжению президента России Владимира Путина запрещены прямые регулярные рейсы между Россией и Грузией. Поводом для этого стали акции протеста, проходившие в Грузии в конце июня — на них, в том числе, звучали антироссийские лозунги.

7 июля в эфире телеканала «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния нецензурно оскорбил Путина. Официальные власти Грузии подвергли действия ведущего критике; руководство канала отстранило его от эфира на два месяца, но отказалось увольнять.


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