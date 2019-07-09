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На брестском рынке начались волнения из-за рабочих мест

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  • 9.07.2019, 13:51
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Продавцы брестской «колхозки» написали коллективное обращение в администрацию Лукашенко.

Под обращением подписались около 500 человек, сообщает «Брестская газета». Главные вопрос, который волнует продавцов – что будет с рынком.

Власти города и руководство Брестского облпотребсоюза отвечают – рынку быть. Но торговый объект должен соответствовать времени, поэтому его ждет реконструкция. Сейчас посредством электронных торгов выбирается предпроектная организация.

Прорабатывается несколько вариантов – на время реконструкции закрывать торговый объект по секторам или перенести торговые места на другие площади рынка.

Рынок будет включен в комплексный проект благоустройства квартала, ограниченного улицами Куйбышева, Карбышева, Мицкевича и Пушкинской. Сейчас в горисполкоме планируют начать конкурс на его лучшую концепцию. Свои предложения заинтересованные могут отправлять и по поводу «колхозки». Остается открытым вопрос по судьбе старого автовокзала. В планах найти инвестора и создать на этом месте паркинг. Прозвучало предложение на время реконструкции вынести на территорию автовокзала некоторые торговые точки с рынка.

Начало реконструкции рынка намечено на декабрь 2019 года. Завершить ее собираются в сентябре 2020-го.


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