Матвей Ганапольский: У Путина остается один вариант – бомбить Воронеж Матвей Ганапольский

9.07.2019, 14:00

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МАТВЕЙ ГАНАПОЛЬСКИЙ

О последствиях обиды Кремля для россиян.

В принципе, в матерных словах грузинского ведущего в адрес Путина ничего удивительного нет – мы часто подобное произносим в адрес любых правителей.

Неожиданной была лишь форма – торжественно, в прямом эфире.

Имел ли право ведущий эти слова говорить – это вопрос дискуссионный – вроде и неприлично, но это не Грузия отторгла от России 20% территории, не Грузия запретила авиасообщения еще до того. Поэтому, особенно учитывая горячий характер великого грузинского народа, они и не такое могут.

Однако, поговорим о последствиях.

Обычно, в самой Грузии, подобные конфликты заканчиваются двумя способами: либо враги встречаются, признаются, что мама и папа все же хорошие и не заслуживают процедур, выраженных в угрозах, после чего пьют чачу и поют песни великого композитора Цабадзе (очень хорошие песни).

Второй вариант – обиженный хватает кривой зазубренный нож и режет обидчика.

Ну, обниматься с Путиным дело малоприятное, поэтому рассмотрим второй способ, учитывая обую мстительность российского президента.

Тут есть несколько вариантов:

1. Ведущий неожиданно выпадает из окна

2. Ведущего травят новичком

3. Ведущий топиться в реке Кура

4. Ведущий извиняется перед Путиным и Кадыровым

Все эти варианты вряд ли подходят, учитывая то, что в смерти ведущего будет обвинен лично Путин. Отсюда пойдут страшные санкции, и у Сечина затянется строительство его гигантского нового дома, что невозможно, какой бы густоты не был мат.

Поэтому, нужен гибридный вариант, чтобы за этого наглого ведущего, ответил весь великий грузинский народ.

Однако, тут выясняется, что великий грузинский народ уже обложен российскими ограничениями, как Путин матом, настолько, что и запрещать нечего. Дипотношений нет, визы для грузин практически не выдаются. Что еще? Выслать российских грузин грузовыви самолетами и переписывать московских школьников из грузинских семей? Но это уже проходили в 2008 году, не очень хорошо это пахло. Да и не то теперь время.

Так как же отомстить?

Вы будете смеяться, но у Путина и его обслуги остается один вариант – бомбить Воронеж! То есть, под видом наказания строптивого соседа, наказать своих.

И вот уже Госдума предлагает отменить в России грузинское вино, грузинскую воду и запретить денежные переводов из России в Грузию.

И я вас уверяю, это будет сделано, несмотря на то, что выставит на посмешище… самого Путина. То есть, россияне узнают, что, из-за путинской обидки, не сам Путин перестал пить грузинскую водичку и винишко, а запрещено пить все это всему российскому народу.

Кстати, напомню, что президент, в отличие от флага и гимна, не являются символами государства. Таким образом, Госдума накажет всех россиян за то, что оскорбили… а кого, собственно, оскорбили? Да так – просто некоего высшего чиновника, который уже 20 лет, попирая законы, сидит на троне огромной страны.

Поэтому, что бы не сделал Путин, мат в его адрес будет лишь гуще и публичней, и, боюсь, даже станет нормой.

Матвей Ганапольский, «Фейсбук»