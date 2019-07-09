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Беларусь побила рекорд по нехватке рабочих рук

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  • 9.07.2019, 14:21
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Какие кадры в дефиците?

В республиканском банке вакансий 9 июля числилось 93,3 тысячи свободных мест. Это новый рекорд: например, в начале июня в базе было чуть меньше 90 тысяч вакансий, а в начале мая — чуть больше 80 тысяч. Портал tut.by посмотрел, какие работники нужны стране больше всего, а кому, наоборот, будет сложнее найти работу.

Сейчас больше всего предложений в банке вакансий для водителей — 4531. Минимальная же зарплата в этой сфере — от 62,50 руб. Столько готовы платить водителю в филиале РУП «Брестэнерго» в Столине.

На втором месте по количеству вакансий расположились врачи — 3413 предложений. Зарплаты начинаются от 79,13 руб. (0,25 ставки в отделении дневного пребывания в амбулатории в Малой Берестовице). Почти столько же вакансий есть и для медсестер, а именно 3362.

Не хватает и продавцов — 2484 вакансии. Минимум, который здесь предлагают, — 82,5 рубля (0,25 ставки в Большой Берестовице).

Замыкают пятерку самых востребованных работников уборщики. Для них в базе есть 1763 вакансии с зарплатой от 20 рублей.

Напомним, белорусы стали чаще уезжать на заработки за рубеж. При этом подавляющее большинство выехавших на заработки составляют рабочие. Больше всего белорусские рабочие востребованы в России, Польше, Литве и Чехии.

Власти ранее неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции белорусов. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители.


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