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США продают оружие Тайваню наперекор позиции Китая

  • 9.07.2019, 14:29

Тайвань получит сотни танков «Абрамс» и ЗРК «Стингер».

Государственный департамент США утвердил продажу Тайваню крупной партии оружия на сумму 2,2 миллиарда долларов, сообщает svoboda.org.

Всего Тайвань получит 108 танков " Абрамс", 250 переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер" и смежное оборудование.

В прошлом месяце МИД КНР призвал Вашингтон воздержаться от этой сделки, которую он охарактеризовал как "вредную" и способную оказать существенное влияние на китайско-американские отношения.

Для Пекина Тайвань — мятежная провинция, для возвращения которой КНР не исключает применения любых средств, включая силовые.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства напомнил США о необходимости следовать политике "Одного Китая", то есть иметь официальные отношения только с Пекином, не с Тайбэем. США официально не признают Тайвань как независимое государство, однако де-факто поддерживают тесные контакты с правительством острова.

Пентагон распространил заявление, в котором говорится, что поставляемые Тайваню вооружения не изменят военного соотношения сил в регионе.

Правительство Тайваня выразило "искреннюю благодарность" США за эти поставки и заявило о намерении " углублять военное сотрудничество с Соединенными Штатами".


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