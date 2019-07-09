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Сколько белорусы могут сэкономить, стирая по ночам?

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  • 9.07.2019, 14:31
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Три тарифа на электричество.

Сейчас по умолчанию и для владельцев электронных счетчиков, и индукционных (механических) все электричество оплачивается одинаково: для квартир с газовой плитой - 0,1746 руб. за 1 кВт*час, с электроплитой — 0,1484, пишет kp.by.

Если же владелец электронного счетчика обратился в «Белэнерго» и специалисты запрограммировал счетчик на два разных тарифа, то он и раньше по-разному платил днем и ночью. А с 1 июля владельцы электронных счетчиков могут оплачивать электричество уже по трем тарифам (см. таблицу).

- В Беларуси электронные счетчики установлены в 8,264 тыс. многоквартирных домов, из них в Минске - в 3,5 тыс. - рассказал начальник управления сбыта энергии «Белэнерго» Виктор Житкевич. - Это чуть больше 10% от всех многоэтажек в стране. По плану «Белэнерго», к 2023 году во всех многоэтажках будут установлены электронные приборы. Если семья не хочет ожидать замены несколько лет, она может сама купить электронный счетчик. Стоимость прибора - от 80 руб. до 100 руб. Установка обойдется в 8,56 руб.

Те же, у кого уже есть электронный счетчик, могут бесплатно перевести его на три повременных тарифа, написав заявление в местный энергосбыт.

Журналисты решили посчитать, сколько приблизительно позволит сэкономить такая система за месяц. В расчет взяли работу мультиварки, стиральной и посудомоечной машины (которые можно запрограммировать на ночное время), а также утюга.

Предположим, стирает семья 10 раз в месяц. Стиральная машина потребляет 1,1 кВт*ч за двухчасовую стирку, за месяц - 11 кВт*ч. Утюжка - 10 раз по 15 минут. Мощность утюга - 1,7 кВт, в месяц - 4,25 кВт*ч. Посудомойка включается 30 раз. Ее потребление 0,8 кВт*ч за цикл, в месяц - 24 кВт*ч. Мультиварка - 15 раз по 40 минут. Ее мощность 0,8 кВт, за месяц - 8 кВт*ч. Всего эти электроприборы за месяц израсходуют 47,25 кВт*ч.

Оказалось, выгоднее использовать тариф, который разделяет сутки на три периода. Если владельцы квартир с электроплитами будут включать перечисленные приборы только с 23.00 до 6.00, они заплатят за их работу 4,21 руб. в месяц, а те, у кого дома газ - 4,95 руб. Если тарифом не пользоваться, то расходы владельцев электроплит составят 7 руб., газовых плит - 8,25 руб. в месяц. Соответственно, мы экономим 2,79 руб. в первом случае и 3,3 руб. - во втором.


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