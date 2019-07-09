В Ганцевичах задержали журналистов «Белсата» 7 9.07.2019, 14:39

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Руководил задержанием старший лейтенант Константин Руденко.

В Ганцевичах 9 июля во время съемок передачи «Белсат едет в Ганцевичи» милиционеры задержали журналистов телеканала. Задержаны журналист Игорь Кулей, операторы Сергей Ковалев и Максим Горченок.

«Попросили пройти в отделение, потому что мы, оказывается, не можем просто так снимать. Нас должны опросить, чтобы узнать, что происходит», – отметил Игорь Кулей.

Журналистов посадили в милицейскую машину, где заставили выключить камеры.

Руководил задержанием старший лейтенант Константин Руденко.