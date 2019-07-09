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Виктор Шендерович: Бейджик со словом «Отечество» криво сидит на лидерах распила и паранойи

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  • Виктор Шендерович
  • 9.07.2019, 14:39
  • 2,652
Виктор Шендерович

Ответ пропагандисту Киселеву.

В последний раз Дмитрий Киселев публично вспоминал о моем существовании в начале 2014 года. Тогда за его федеральной спиной, в прайм-тайм, повисла моя фотография с титром в пол-экрана: «ПОДОНОК?»

Вчера обошлось не только без риторических вопросов, но и вообще без цитат. Несчастным зрителям «Вестей», без лишних подробностей, сообщили главное: одолеваемый ненавистью к России, я снова в нее плюнул! Каким образом мне это удалось, осталось тайной.

Надо вам знать, что программа Киселева не только информационная, она еще и аналитическая. И, за неимением более важных вопросов, Дмитрий Константинович приступил к аналитике моего плевка. С этим он справился быстро: моя ненависть к России (теперь это известно десяткам миллионов россиян) носит патологический характер, — вот я и прибежал плюнуть на могилы погибших подводников, используя любой повод и не считаясь с нормами морали.

В прошлый раз (по версии того же Киселева) я сдал Гитлеру Ленинград, так что плевок на могилы — это, конечно, пустяки, но все-таки позволю себе несколько уточняющих слов. Уточнить хочу — специально для Дмитрия Киселева — направление плевка.

Россия, видите ли, тут не то чтобы ни при чем, но она слишком большая для такой адресной вещи как плевок.

Группа руководящих негодяев и вас, их обслуги, до которых, в виде горстки алфавита, время от времени долетает моя слюна, — это не Россия, не надо так много о себе понимать. Бейджик со словом «Отечество» криво сидит на лидерах распила и паранойи, и это хорошо видно даже аудитории федеральных каналов. Россия — это не вы, а место, где вы воруете, лжете и убиваете.

Текст, из-за которого вас разорвало на такие мелкие и бездарные клочки, был написан, видимо, достаточно ясно: вы не смогли найти ни одного фрагмента для цитирования.

Никакого глумления над погибшими там, разумеется, не было, а была череда драматических констатаций, ни одну из которых вы даже не попытались опровергнуть.

Если чудо случится и вы соберетесь с силами поговорить по существу вопроса (а речь идет об убийственной для России авантюрной политике ее политического руководства), — милости просим.

А пока — куда ни плюнь, получается, что плюешь в Россию, так плотно вы ее обсели.

Виктор Шендерович, «Эхо Москвы»


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