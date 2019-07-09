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Руководитель группы «За демократическую Беларусь» в сейме Литвы избран спецдокладчиком ПА ОБСЕ

  • 9.07.2019, 15:16
Лауринас Кащюнас
Фото: DELFI

Выборы прошли 8 июля в Люксембурге, где в этот день завершилась ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Лауринас Кащюнас, который в парламенте Литвы возглавляет депутатскую группу «За демократическую Беларусь» и является членом делегации Литвы в Парламентской ассамблее ОБСЕ, избранный новым специальным докладчиком ассамблеи. Выборы прошли 8 июля в Люксембурге, где в этот день завершилась ежегодная сессия ПА ОБСЕ.

Об этом перадает «Радыё Свабода».

Лауринас Кащюнас представляет партию литовских консерваторов, которая входит в Европейскую народную партию.

Должность спецдокладчика памятна белорусам деятельностью кипрского депутата Христоса Пургуридеса, который в 2004 году в этом ранге (правда, другой ассамблеи, Совета Европы) занимался делом бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко и других пропавших. Результатом этой работы стал отчет «Пропавшие люди в Беларуси».

Председателем ПА ОБСЕ переизбрали парламентария из Грузии Георгия Церетели.


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