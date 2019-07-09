10 фильмов, изменивших представление о визуальных эффектах в кинематографе 9.07.2019, 15:15

Лауреаты премии «Оскар» разных лет.

Список 10 фильмов, изменивших представление о визуальных эффектах в кинематографе, опубликовало издание popmech.ru.

1969 год. «2001 год: Космическая одиссея»

Съемки «Космической одиссеи» были трудоемким процессом: режиссер Стэнли Кубрик следил за каждой деталью в фильме, от спецэффектов до того, какая ткань использовалась в костюмах актеров. Идеи, дизайны и даже сценарий при этом постоянно менялись — и команде приходилось подстраиваться. Масштаб поражал воображение: Кубрик задействовал модели кораблей разных размеров, экспериментировал с павильонами и строил впечатляющие конструкции вроде центрифуги, по которой герои ходят в одной из сцен. Но революционной была заключительная сцена фильма, в которой главный герой переживает практически психоделический опыт в космосе и видит странные краски и формы — для нее художник по спецэффектам Дуглас Трамбалл придумал специальную технологию «щелевой съемки»: перед камерой ставят заслонку с тонкой щелью, и она делает множество узких кадров, а потом их склеивают в одну картину. Получается очень странное деформированное изображение — до «Одиссеи» в кино так никогда не делали.

1978 год. «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»

Когда Джордж Лукас задумал свои «Звездные войны», он знал, что в фильме должны быть спецэффекты, каких в кино еще никогда не было, и для этого ему нужна особая команда. Лукас познакомился с Джоном Дайкстрой, тот собрал своих знакомых студентов, художников и инженеров — и так появилась Industrial Light & Magic, самая влиятельная компания по созданию визуальных эффектов в мире. «Новая надежда» (тогда фильм назывался просто «Звездные войны») была их первой работой, но фильм долгое время считался эталоном спецэффектов. Дуэли на световых мечах, космические сражения, невероятно детализированные модели космических кораблей — «Новая надежда» выглядела так, как никакой другой фильм до этого. Несколько революционных технологий тут тоже были применены: моушен-контрол, который позволял динамично снимать объект на фоне зеленого экрана (раньше это можно было делать только статично), а также компьютерная графика — когда повстанцы обсуждают план атаки на Звезду смерти, зритель видит изображение, сгенерированное на компьютере.

1979 год. «Супермен»

На 51-й церемонии вручения «Оскара» премия за визуальные эффекты не выдавалась вообще, но команда, работавшая над эффектами в «Супермене», получила премию за особые достижения. Как это ни смешно, но главный и самый революционный эффект в «Супермене» — это открывающие фильм титры, это первые в истории титры, сделанные при помощи компьютера. Но в самом фильме тоже есть на что посмотреть: до «Супермена» правдоподобный и захватывающий фильм о супергерое представить было попросту невозможно, потому что технологии не позволяли такой снять, а к концу 1970-х они все-таки до чего-то дошли. Например, для того, чтобы Супермен летал, было использовано сразу несколько приемов: самым революционным было соединение фронтпроекции (это когда актеров снимают на предварительно отснятом и проецируемом фоне; вы наверняка замечали такое в старых фильмах, когда герои едут в машине) и камеры с зум-объективом — благодаря несложному по современным меркам трюку актер Кристофер Рив действительно как будто бы летал.

1992 год. «Терминатор 2: Судный день»

В 1989 году Джеймс Кэмерон снял фильм «Бездна», в одной из сцен которого инопланетяне манипулируют водой, чтобы вступить в контакт с людьми — и столб воды принимает форму человеческого лица. Эффект выглядел действительно здорово, но на создание 75-секундной сцены ушло полгода. Эта технология пригодилась Кэмерону три года спустя: в «Терминаторе» появляется робот Т-1000, состоящий из жидкого металла и способный менять форму. Помимо этого несомненно крутого эффекта, который в 1991 году обсуждали все, «Терминатор 2» был настоящим прорывом для компьютерной графики в фильмах: это был первый фильм, в котором персональный компьютер использовался для создания 3D-эффектов, первый фильм, в котором была использована технология «захват движения» (motion-capture) и первый фильм, в котором присутствовал персонаж, частично сгенерированный на компьютере.

1994 год. «Парк Юрского периода»

«Парк Юрского периода» навсегда останется эталоном симбиоза старого и нового в кино. Чтобы создать реалистичных динозавров, режиссер Стивен Спилберг решил обратиться одновременно к технологиям прошлого и будущего: он задействовал и практические эффекты, то есть кукол-аниматроников, и все еще новомодную для 1994 года компьютерную графику — хотя второго было больше. Несмотря на все заслуги «Терминатора 2» именно «Парк» стал поворотной точкой для компьютерной графики: Спилберг показал, что она может быть не просто гиммиком, не просто приятным бонусом в фильме, а его сердцем и душой, и что именно при помощи компьютерной графики можно создавать настоящее волшебство. На момент выхода фильма в Голливуде было мало специалистов по CGI (computer-generated imagery), после его выхода новой технологии пошли учиться все. По словам историка кино Тома Шона, революция в визуальных эффектах, которую устроил «Парк Юрского периода», была сродни революции в кино 1927 года, когда в фильмах появился звук. Помните компанию Industrial Light & Magic, которая когда-то собралась для работы над «Звёздными войнами»? За «Парк Юрского периода» она получила свой 13-й «Оскар».

2000 год. «Матрица»

Заслуги «Матрицы» лежат не столько в плоскости технологических достижений, сколько в плоскости массового восприятия визуальных эффектов. Именно благодаря «Матрице» появился эффект, известный как «время пули» — когда камера движется вокруг или рядом с замершим объектом. Джон Гаэта, отвечавший за эффекты в фильме, использовал для «времени пули» 122 камеры, которые стояли вокруг актеров и быстро снимали большое количество статичных кадров со вспышкой — а потом все собиралось вместе на компьютере. Эффект моментально начали копировать везде, от кино и фильмов до рекламы, и он довольно быстро стал стандартной частью языка спецэффектов. При этом если «Парк Юрского периода» поменял взгляды представителей индустрии на компьютерную графику, то «Матрица» сделала то же самое со зрителями — отношение к компьютерным эффектам поменялось раз и навсегда и после 1999 года уже ни один уважающий себя блокбастер не выходил без CGI.

2002 год. «Властелин колец: Братство кольца»

Человечеству повезло, что экранизировать роман Джона Р.Р. Толкина взялся такой амбициозный человек, как Питер Джексон — без него, возможно, вышло бы не так красиво и не так масштабно, а с ним трилогия стала настоящим событием, которое сильно повлияло на то, как выглядит современное кино. «Властелин колец» стал первым фильмом, в котором использовался искусственный интеллект для создания эффекта толпы и изображения двух сражающихся армий. Еще в 1996 году студия Джексона начала работу над программой под названием Massive — цель была в том, чтобы использовать ее для сложных сцен баталий. Massive может генерировать до 70 000 персонажей: каждый из них создается случайно, на внешний вид и поведение персонажа влияют тысячи критериев, чтобы они все выглядели по‑разному. Так что если вам интересно, почему тысячи орков и эльфов в фильме выглядят настолько правдоподобно — за это отвечает ИИ. Но на этом достижения «Властелина колец» не заканчиваются. Год спустя второй «Властелин колец» тоже получил «Оскар» за визуальный эффекты, и одной из причин определенно был Голлум, первый по‑настоящему впечатляющий персонаж, созданный целиком при помощи технологии motion-capture. Тем более, его сыграл гений компьютерных ролей Энди Серкис.

2007 год. «Пираты Карибского моря 2: Сундук мертвеца»

Долгое время технология motion-capture работала очень просто: актера одевали в смешной обтягивающий костюм, обвешивали шариками, снимали в отдельном павильоне на зеленом экране, компьютер фиксировал его движения, а потом поверх этих движений можно было нарисовать любую 3D-модель. По мере развития кинотехнологий реальный и виртуальный мир продолжили сближаться, компьютерных персонажей становилось все больше — и стало попросту неудобно неудобно снимать реальных актеров в декорациях, а потом компьютерных актеров в отдельном павильоне. Industrial Light & Magic исправили ситуацию в середине 2000-х: для второй части «Пиратов Карибского моря», той самой, где появляется Дейви Джонс, пират с щупальцами на лице, они придумали технологию имокэп (Imocap). По сути это традицонный motion-capture, но совмещенный с традиционными съемками. Актеры, как обычно, надевают обтягивающий костюм с шариками — но ходят среди декораций со всеми остальными, их снимают несколько камер, а художники по спецэффектам потом естественно вплетают их в фильм.

2010 год. «Аватар»

Такой список не может обойтись без «Аватара» — хотя, чтобы описать, что именно сделал с визуальными эффектами в своем фильме Джеймс Кэмерон, придется закапываться в технические дебри: достаточно сказать, что он использовал почти все наработки, которые мы перечислили до этого, но просто использовал их лучше, масштабнее и красивее. Кэмерон ждал 12 лет, чтобы снять «Аватар» — просто потому что технологии долгое время этого не позволяли. Он создал абсолютно правдоподобный и захватывающий компьютерный мир в кино, доведя до совершенства уже существующие технологии; возможно, именно поэтому часть зрителей влюбилась в синих инопланетян на’ви и захотела отправиться на планету Пандору. Если попробовать перечислить, то: технология motion-capture в «Аватаре» работала масштабнее и четче, чем когда-либо, включая точное воспроизведение мимики актеров; операторы в фильме могли снимать компьютерные сцены в реальном времени — они двигали камеру, смотрели на актеров, и при этом видели на’ви на экране; более того, рендер финального изображения тоже происходил в реальном времени, поэтому многие вещи можно было менять прямо во время съемок, а не в постпродакшне. Наконец, фильм ввел моду на 3D в кино — и, наверное, он так и остался бы единственным удачным примером использования этой технологии, если бы не заключительный пункт этой десятки.

2014 год. «Гравитация»

«Гравитация» — это практически «Аватар» наоборот: вместо того, чтобы помещать виртуальных персонажей в реальный мир, они поместили реальных актеров в виртуальный мир. 80% «Гравитации» — это CGI. Сандра Буллок и Джордж Клуни снимались в павильоне, а потом их наложили на компьютерные скафандры в компьютерном космосе. Один из секретов, почему «Гравитация» получилась такой красивой — это освещение. Современную компьютерную графику подводит не качество картинки, а свет, который до сих пор толком не научились симулировать, и который играет большую роль в кино. Любецки с Куароном внимательно проанализировали, как свет работает в космосе, а потом сделали систему из 1,8 млн LED-лампочек, при помощи которой они освещали актеров. Кроме того, в фильме исключительно остроумно используется 3D: чтобы передать ощущение космоса, в котором кроме условных верха и низа еще и есть глубина, Любецки очень много и виртуозно крутит камеру — и 3D только усиливает эффект погружения.