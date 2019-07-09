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«В течение года спала по пять часов»

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  • 9.07.2019, 15:32
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Выпускница из Минска набрала 497 баллов из 400 и это не ошибка.

В понедельник РИКЗ объявил: на заветные три «сотни» ЦТ в 2019-м не написал никто, пишет tut.by. Но если собрать все баллы, которые за эту вступительную кампанию набрала Ивета Туромша из Лицея БГУ, выйдет 497. И это из 400 возможных. Как такое бывает? Считаем!

100 баллов — ЦТ по русскому, еще столько же — ЦТ по химии, 97 — тестирование по биологии, 10,0, то есть 100, у нее аттестат. Кроме того, зимой она получила диплом I степени на минской городской олимпиаде по английскому. А это гарантированная «сотня» по иностранному. Вот и получается 497.

Правда, «олимпиадной плюшкой» абитуриентка решила не пользоваться, поэтому максимальным свой результат на этой вступительной кампании не считает.

— И что сейчас с твоей «соткой» по английскому?

— Лежит дома в файлике, — улыбается девушка, которая еще в 10-м классе собралась сдавать химию, биологию и русский. — Конечно, когда мне вручали диплом, думала, может, и не нужны мне эти химия и биология, может, выбрать что-то с английским и математикой.

Думала, но быстро передумала и даже отказалась от участия в республиканской олимпиаде. Не подкупил и возможный приз — поступление в вуз без экзаменов.

— Решила, с иностранным у меня проблем нет, а если предмет дается легко, то изучать его в вузе отдельным профилем неинтересно. Можно знать язык и при этом работать химиком или фармацевтом. Было очень неловко перед учительницей английского, которая вложила немало сил в мою подготовку к олимпиаде. Но с другой стороны, зачем тратить время на олимпиаду, когда собираешься сдавать ЦТ, — озвучивает она причину. — К тому же в начале весны у меня был DaF по немецкому (языковой экзамен. — Прим. ), он тоже требовал времени.

— Сдала?

— Да, думаю, сертификат мне не помешает.

«Если ты не разобрался в теме, то никакая „набитая рука“ тебе не поможет»

Ивета из Минска. У нее латвийские корни, отсюда и необычное имя. Ударение в нем на первый слог, хотя во Франции или в Словакии все говорят Ивéта.

В этом году абитуриентка окончила Лицей БГУ. Профиль — биологический. К тестированию готовилась без репетиторов. Идею обратиться к кому-то за дополнительной помощью рассматривала, но потом от нее отказалась.

— В лицее объявили, что будут факультативы, где можно подготовиться к тестированию, — возвращается к тем событиям абитуриентка. — Они были бесплатными, и я решила: нужно идти и не тратить деньги на курсы или репетиторов. Хотя кому-то психологически проще, если работаешь с репетитором. Наверное, когда платишь деньги, появляется больше уверенности, что наберешь баллы. Я видела, как подруги ходили с распечатками. В этом чувствовалась какая-то дисциплинированность.

Себя супердисциплинированной девушкой не считает. С планированием, шутит, у нее проблемы. Но мотивация: раз ты никому не платишь, значит, должен заниматься, сработала железно.

Уроки и дополнительные занятия по химии и биологии она никогда не пропускала. На факультативы по русскому иногда разрешала себе не ходить. Языки, говорит, всегда давались ей легко, поэтому за русский не переживала.

— Тесты я решала без фанатизма, — рассказывает она. — У меня есть знакомые, которые по несколько раз прошли все варианты, начиная со сборников 2005 года. Я же больше читала теорию. Мне кажется, если ты не разобрался в теме, то никакая «набитая рука» тебе не поможет.

«Невнимательность — это моя фишка»

На результат ЦТ рассчитывала хороший. Все РТ были за 90, знала: для поступления хватит.

— Но я такой человек, который, имея хорошее, стремится к лучшему, — описывает свой характер Ивета. — Хотелось, чтобы в каждом следующем результате был прогресс. С русским и химией так случилось, а с биологией вышло наоборот: последнее РТ 98, а ЦТ — 97.

Ошибка в тесте появилась из-за невнимательности.

— Невнимательность — это моя фишка, — смеется Ивета. — Иногда я читаю задания не так, как там написано, а как хочу, чтобы у меня спросили. Когда вернулась с ЦТ, поняла: в одном из заданий вместо «усиливает» увидела «ослабевает». Огорчилась, остальные ответы решила ни с кем из ребят не сравнивать, переживала, вдруг будут еще ошибки.

Результат ЦТ по биологии в итоге расстроил, максимум по русскому восприняла спокойно, а вот с химией все вышло очень круто.

— СМС с результатами я не подключала. Подумала, зачем, если через два часа все публикуют на сайте РИКЗ, — вспоминает девушка. — Уже после первого теста поняла: это была плохая идея. Когда одноклассники начинают писать в чатик, что уже знают баллы, сидеть и ждать свои — очень сложно. Эти два бесконечных часа я приставала к маме, к сестре, садилась смотреть фильм: кадры шли, но будто мимо меня.

— Так, а что было с химией?

— Я гуманитарий, поэтому от этого предмета максимума не ожидала. Когда зашла на РИКЗ, боялась даже посмотреть на баллы — и вдруг 100! Минут пять прыгала от радости. Стала маме звонить. Она меня раз 25 похвалила.

— А как мама отнеслась к твоим максимумам?

— Обзвонила всех родственников и всем рассказала, — смеется Ивета. — А вообще, ее бы устроил любой мой результат, даже если бы я проходила только на платное. Она же меня любит.

Мама сделала дочке подарок: когда узнали итоги всех ЦТ, вручила Ивете денежный сюрприз. Это, сказала, часть от суммы, которую сэкономили на репетиторах.

— Я еще подумала: «Зачем? Я ведь для себя поступала», — не скрывает эмоций Ивета, но деньги, признается, взяла.

— На что потратишь?

— Пока думаю, может, ноутбук куплю или на одежду.

«В течение года спать получалось по пять часов»

Отличный результат на ЦТ дополнил и аттестат, в котором у Иветы все «десятки». В Лицее БГУ такие оценки получить ни разу не просто. Но и тут абитуриентка не жалуется. Говорит, «домашку» по гуманитарным предметам делала за полчаса. С физикой, которая сразу не очень давалась, приходилось посидеть. Хотя и с ней потом были лады.

— Как-то у тебя все легко.

— На самом деле так только кажется, — отвечает она. — Биологией и химией, где всегда была куча заданий, и по 5, и по 6 часов приходилось заниматься. Но времени на друзей, книги, сериалы и соцсети хватало.

Поступать абитуриентка планирует на химфак БГУ. Будет фармацевтом, биохимиком или фармахимиком. У нее есть мечта — придумать лекарство от рака.

— Это, наверное, детский лепет, — словно оправдывается она за такое желание. — Рак — распространенная причина смерти. И сделать что-то, чтобы кому-то помочь, было бы очень круто.

— Но это в планах на будущее, а как сейчас проводишь лето?

— Высыпаюсь, — улыбается она. — В течение года спать получалось по пять часов, зато теперь могу не вставать с постели и десять часов.


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