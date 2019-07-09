Пять мест, куда стоит поехать отдохнуть этим летом 1 9.07.2019, 16:01

Идеи для летнего отпуска.

Появилось свободное время, но планов на отдых до сих пор нет? Vogue.ua предлагаеь места, где можно провести летний отпуск и ни о чем не пожалеть.

Албания

Ксамил в Южной Албании – отличное место с чистыми пляжами, как на Карибских островах, которое все еще не входит в список популярных для отдыха мест. Именно поэтому здесь реально найти хорошее место для отпуска в короткие сроки. По ту сторону берега тут виднеется Корфу, до которого можно добраться на лодке всего за полтора часа – неплохая программа на день, да?

Кадис, Испания

Красивый город на юге Испании с удивительно доступными и вкусными морепродуктами, идеальными тапасами и двумя пляжами. Недалеко от Кадиса находятся Херес, Севилья и Тарифа, которым тоже можно уделить время во время испанских каникул.

Морзин, Франция

Для отпуска «в последний момент» хорошей идеей будет посетить Морзин. Это популярное место среди семей, любителей йоги и походов, а также тех, кто увлекается экстремальными видами спорта, а именно – горными велосипедными заездами. От аэропорта Женевы сюда можно доехать всего за час. В зависимости от времени, в которое вы решитесь на отпуск, в Морзин реально попасть существенно сэкономив на билетах.

Фаро, Португалия

В Фаро едут те, кто утомился от жизни в большом городе. Путешествуя вдоль португальского побережья здесь можно найти уединенные пляжи, заняться серфингом и влиться в ночную жизнь чисто в португальском стиле.

Малага, Испания

Город в Испании, куда не страшно сорваться резко, не имея никаких планов. Сюда нужно ехать тем, кто любит исследовать новые места и много ходить, ведь именно в этом испанском районе находятся города pueblo blanсo или, как их еще называют, Белые города Андалусии.