Совет ЕС принял вариант финансирования бюджета на случай Brexit без соглашения 9.07.2019, 16:04

Великобритания вносит свой вклад в бюджет ЕС в течение всего 2019 года.

Совет ЕС принял меры на случай чрезвычайных ситуаций по реализации и финансированию бюджета на 2019 год в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

"Целью этих мер является смягчение влияния сценария без соглашения на финансирование в широком спектре таких сфер, как исследования и сельское хозяйство", - говорится в сообщении.

Новые меры позволят ЕС продолжать осуществлять платежи бенефициарам Британии за подписанные контракты и решения, принятые до даты выхода, пока Великобритания продолжает платить свой вклад, согласованный в бюджете ЕС на 2019 год.

В Брюсселе напомнили, что сценарий без соглашения не влияет на основной принцип, что 27 стран ЕС и Великобритания должны выполнять взятые на себя финансовые обязательства.

"Согласованные сегодня меры помогут обеспечить это. Они принесут пользу лицам и организациям в Великобритании и позволят избежать возможных сбоев для других бенефициаров финансирования ЕС", - объяснили в ЕС.

Поскольку Великобритания вносит свой вклад в бюджет ЕС в течение всего 2019 года, субъекты Британии также будут иметь право в 2019 году принимать участие в тендерах, конкурсах или иных процедурах, связанных с финансированием из бюджета ЕС, за исключением конкретных случаев, связанных с безопасностью, и потерей членства Британии в Европейском инвестиционном банке.