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Задержанных в Ганцевичах журналистов «Белсата» освободили

  • 9.07.2019, 16:07

Журналистов отпустили после «объяснений».

В Ганцевичах 9 июля во время съемок передачи «Белсат едет в Ганцевичи» милиционеры задержали журналистов телеканала. Задержаны были журналист Игорь Кулей, операторы Сергей Ковалев и Максим Горченок.

«Попросили пройти в отделение, потому что мы, оказывается, не можем просто так снимать. Нас должны опросить, чтобы узнать, что происходит», – отметичал Игорь Кулей.

Журналистов посадили в милицейскую машину, где заставили выключить камеры.

Руководил задержанием старший лейтенант Константин Руденко.

Съемочная группа работала около местного рынка. По словам милиционеров, «поступил звонок с рынка, что кто-то снимает». Правоохранители отреагировали на звонок. После записи «объяснений» всю съемочную группу отпустили без составления протоколов.


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