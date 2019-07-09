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Шоумены вступили в бой

  • Алексей Мельников, «Эхо Москвы»
  • 9.07.2019, 16:16
Алексей Мельников

Интересный пример, как благонамеренные частные усилия приводят к общему отрицательному результату.

Большой скандал – отличный способ раскрутки артиста. Это хорошо известно в шоу-бизнесе. В политике дела обстоят так же.

Понимая это, российские власти в истории с ругательствами «замечательного грузина» (Ленин) в адрес Путина, должны были бы постараться сделать все, чтобы скандал не превратился в большой скандал.

Но российские власти устроены иначе. Шоумены вступили в бой. Посыпались благонамеренные и раздувающие скандал заявления от ведомств (МИД, Дума, Правительство) и граждан. Замаячил вопрос о санкциях против Грузии, показывая идиотский масштаб происходящего.

Интересный пример, как благонамеренные частные усилия приводят к общему отрицательному результату.

В итоге, власти России привлекли внимание всей страны к тому, как обозвали Путина (в условиях действия закона об оскорблении властей), донесли весть в каждый российский угол. И не только до России – ролик «замечательного грузина» переведен больше, чем на 100 языков. Теперь и в мире всем известно, как обозвали. И на амхарскм, и на суахили. Преодолены трудности перевода. Видео услужливо доставлено российскими властями «в каждый дом».

Хорошо поработали. Молодцы. Крутите дырки для орденов.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»


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