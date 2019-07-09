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ОБСЕ признала военнопленными захваченных Россией украинских моряков

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  • 9.07.2019, 16:38
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Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала усиленно добиваться освобождения украинцев и украинских кораблей.

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала военнопленными украинских моряков, захваченных при атаке России на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

Такая информация содержится в декларации ОБСЕ, принятой на ежегодной сессии в Люксембурге, пишет «Зеркало недели».

"Парламентская ассамблея ОБСЕ осуждает неспровоцированный акт вооруженной агрессии и неоправданное несоразмерное применение военной силы со стороны Российской Федерации против украинских судов и членов их экипажей в нейтральных международных водах Черного моря вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года", - говорится в документе.

В нем ассамблея рекомендует действующему главе ОБСЕ и всем институтам организации содействовать освобождению украинцев и украинских кораблей, незаконно удерживаемых в РФ.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ рекомендует действующему председателю ОБСЕ, институтам ОБСЕ и государствам-участникам прилагать все усилия и использовать все имеющиеся инструменты для обеспечения безотлагательного и безоговорочного освобождения украинских военнопленных, удерживаемых в заключении Российской Федерацией, и захваченных судов", - добавляется в декларации.


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