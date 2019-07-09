В Минске представитель Госдепа США возложил цветы к памятнику Богдановичу
- 9.07.2019, 16:51
Джордж Кент спустя четыре месяца снова прилетел в Минск.
Зампомощника Госсекретаря США Джордж Кент снова прилетел в Минск, пишет tut.by. Сегодня он возложил цветы к памятнику писателю Максиму Богдановичу.
«Намеснік памочніка дзяржсакратара Джордж Кент меў гонар аддаць даніну памяці выбітнаму класіку Максіму Багдановічу і паразважаць пра спадчыну беларускай літаратуры і сучаснай літаратурнай беларускай мовы падчас візіту ў Мінск 9 ліпен», — сообщает посольство США в Минске.
Последний раз в Минске Джордж Кент был пару месяцев назад — в марте он встретился с главой МИД, замглавы МВД, независимыми СМИ, представителями оппозиции, гражданского общества, возложил цветы к памятникам жертвам Холокоста и основателям БНР.
Тогда представитель Госдепа рассказал, что приехал в Минск, чтобы еще раз заявить о поддержке суверенитета и независимости Беларуси и подтвердить стремление США к конструктивным отношениям с народом Беларуси.