В Минске представитель Госдепа США возложил цветы к памятнику Богдановичу 9.07.2019, 16:51

Джордж Кент

Джордж Кент спустя четыре месяца снова прилетел в Минск.

Зампомощника Госсекретаря США Джордж Кент снова прилетел в Минск, пишет tut.by. Сегодня он возложил цветы к памятнику писателю Максиму Богдановичу.

«Намеснік памочніка дзяржсакратара Джордж Кент меў гонар аддаць даніну памяці выбітнаму класіку Максіму Багдановічу і паразважаць пра спадчыну беларускай літаратуры і сучаснай літаратурнай беларускай мовы падчас візіту ў Мінск 9 ліпен», — сообщает посольство США в Минске.

Фото: Посольство США в Минске

Последний раз в Минске Джордж Кент был пару месяцев назад — в марте он встретился с главой МИД, замглавы МВД, независимыми СМИ, представителями оппозиции, гражданского общества, возложил цветы к памятникам жертвам Холокоста и основателям БНР.

Тогда представитель Госдепа рассказал, что приехал в Минск, чтобы еще раз заявить о поддержке суверенитета и независимости Беларуси и подтвердить стремление США к конструктивным отношениям с народом Беларуси.