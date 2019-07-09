Стало известно, кого Евросоюз пришлет новым послом в Беларусь 9.07.2019, 17:42

Дирк Шубель

Нового посла номинировала глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини номинировала Дирка Шубеля на должность нового главы представительства ЕС в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ЕСВД (перевод — tut.by). Сейчас Шубель возглавляет управление Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по России.

Формально Шубель еще должен получить согласие Минска на назначение. После этого он сменит на посту главы предствительства ЕС Андреа Викторин, которая занимала этот пост с 2015 года. Сама Викторин отправится на аналогичную должность в Армению.

Шубель несколько раз приезжал в Беларусь в своей позапрошлой должности — начальника управления двустороннего сотрудничества со странами «Восточного партнерства» ЕСВД. Он возглавлял делегацию Евросоюза на встречах координационной группы «Беларусь-ЕС».

Дирк Шубель родился в 1965 году в Восточной Германии, однако большую часть жизни прожил в ФРГ. В Брюсселе он работал над включением Венгрии в ЕС. После этого он работал в представительстве Еврокомиссии в Украине и возглавлял представительство ЕС в Молдове.