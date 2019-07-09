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Доход 100 богатейших чиновников РФ за год превысил $1 миллиард

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  • 9.07.2019, 17:44

Эксперты составили впечатляющий рейтинг доходов российских госслужащих и депутатов.

Рейтинг доходов госслужащих и депутатов по версии российского издания Forbes возглавил Павел Антов – депутат законодательного собрания Владимирской области, передает «Радио Свобода».

По данным Forbes, его официальный доход за 2018 год составил около 10 миллиардов российских рублей. Антов – основатель группы компаний "Владимирский стандарт".

Рейтинг Forbes "Власть и деньги" основан на данных налоговых деклараций за 2018 год.

Первые три места в рейтинге занимают депутаты региональных законодательных собраний. Среди членов Совета Федерации на первом месте – совладелец "Океанрыбфлота", одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки, Валерий Пономарёв, представляющий в верхней палате парламента Камчатский край (в общем рейтинге он на 4-м месте). Среди депутатов Госдумы на первом месте депутат от "Единой России" Григорий Аникеев с доходом более 2,3 млрд рублей. Среди губернаторов первый – глава Брянской области Александр Богомаз. С доходом более 1 млрд рублей он замыкает первую десятку списка Forbes.

Всего 100 богатейших чиновников и депутатов России за 2018 год официально заработали более 1 миллиарда долларов.

Как отмечает Forbes, многие участники попали в список благодаря высокому уровню доходов супругов. Среди богатейших жён чиновников и депутатов оказались и публичные фигуры, такие как Татьяна Навка (жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова). Её доход – 218 миллионов рублей при доходе всей семьи в 231 миллион.

Forbes также подготовил отдельный рейтинг доходов представителей силовых ведомств. Его возглавляет заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, доходы семьи которого превысили 130 миллионов рублей. Как напоминает Forbes, в июне 2019-го издание "Проект" обвинило семью Иванова в сокрытии ряда объектов элитной недвижимости стоимостью в сотни миллионов рублей. Комментариев его самого пока не последовало.


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