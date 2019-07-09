Какой будет погода до конца рабочей недели 1 9.07.2019, 17:53

Прогноз погоды по Беларуси на 10 - 12 июля.

10-12 июля погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и прохладные неустойчивые воздушные массы, смещающиеся с севера Европы, пишет Гидромет.

10 июля ожидается преобладание облачной и дождливой погоды. Днем в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, в дневные часы местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная в середине дня +15..+21°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

11 июля облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Днем местами по востоку возможны грозы. Ночью в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+13°С, максимальная днем +15..+22°С.

12 июля ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах слабый туман. Ветер северной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +13..+20°С, по юго-западу до +23°С.