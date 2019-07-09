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В Украине Зеленский вернул Бессмертного в переговоры по Донбассу

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  • 9.07.2019, 18:07
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Роман Бессмертный

Роман Бессмертный будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Бессмертного представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте президента Украины, сообщает "Гордон".

"Для частичного изменения ст. 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в трехсторонней контактной группе" уполномочить Бессмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Александра Моцика", – говорится в тексте указа.

19 июня Зеленский назначил уполномоченных представителей в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. В подгруппу по гуманитарным вопросам – бывшего омбудсмена Валерию Лутковскую, в подгруппу по политическим вопросам – бывшего посла Украины в США Моцика, в подгруппу по социально-экономическим вопросам – бывшего замминистра экономического развития и торговли Игоря Веремия.

В 2015–2016 годах Бессмертный был представителем Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.


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