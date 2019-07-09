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В Беларуси планируется ужесточить наказание для пьяных водителей

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  • 9.07.2019, 18:18
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Планируется внести изменения в Уголовный кодекс.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры Анжелика Курчак сообщила, что в Беларуси планируется ужесточить наказание для пьяных водителей, в частности за ДТП со смертельным исходом. Об этом пишет БелТА.

Так, планируется внести изменения в Уголовный кодекс. Теперь водителю за пьяное ДТП, в котором по его вине человек погиб или получил тяжелые травмы, грозит до семи лет лишения свободы. В случае принятия поправок наказание будет ужесточено – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Кроме того, пьяных водителей – виновников смертельных ДТП, а также тех, кто передал нетрезвому автомобиль, предлагается лишать права управления на срок до 8 лет (сейчас до 5 лет).

В КоАП и ПИКоАП. В 18.16 Кодекса об административных правонарушениях предлагается прописать дифференцированную ответственность в зависимости от концентрации алкоголя в крови. ПИКоАП (ч.8 арт.8.7, наложение ареста на имущество) планируется дополнить нормой, позволяющей налагать арест на транспортное средство водителя, попавшегося на пьяной езде, передавшего нетрезвому права управления, а также севшего за руль без прав.

Предлагаемые инициативы включены в проект закона «Об изменении кодексов по вопросам административной и уголовной ответственности». Планируется, что в Палату представителей поправки поступят в апреле 2020 года.


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