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Парный разряд Уимблдона: Соболенко и Мертенс вышли в 1/4 финала

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  • 9.07.2019, 18:19

Белорусская и бельгийская теннисистки обыграли дуэт из Тайваня.

Сегодня прошли матч 1/8 финала парного разряда на «Уимблдоне».

Арина Соболенко (Беларусь, 11 WTA) и Элиза Мертенс (Бельгия, 21 WTA) сыграли против сестер Чжань, сообщает «Трибуна».

Уимблдон

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Парный разряд

1/8 финала

Элиза Мертенс (Бельгия) / Арина Соболенко (Беларусь) – Хаоцзин Чжань (Тайвань) / Латиша Чжань (Тайвань)

7:5|6:3


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