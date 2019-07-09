Парный разряд Уимблдона: Соболенко и Мертенс вышли в 1/4 финала

Парный разряд Уимблдона: Соболенко и Мертенс вышли в 1/4 финала1
- 9.07.2019, 18:19
Белорусская и бельгийская теннисистки обыграли дуэт из Тайваня.
Сегодня прошли матч 1/8 финала парного разряда на «Уимблдоне».
Арина Соболенко (Беларусь, 11 WTA) и Элиза Мертенс (Бельгия, 21 WTA) сыграли против сестер Чжань, сообщает «Трибуна».
Уимблдон
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Парный разряд
1/8 финала
Элиза Мертенс (Бельгия) / Арина Соболенко (Беларусь) – Хаоцзин Чжань (Тайвань) / Латиша Чжань (Тайвань)
7:5|6:3