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Десять мифов о животных, в которые вы до сих пор верите

  • 9.07.2019, 18:31
  • 1,952

Бывает так, что наши представления о животных не совсем верны.

Начиная с самого детства, мы много узнали о животных — из школьного курса, книг или телепередач. Но порой бывает так, что наши представления о животных, как и многие другие понятия, не совсем верны. В то время как массмедиа отлично справляются со своей работой развлекать зрителя, они зачастую дают неверную информацию, когда дело доходит до обучения новому. В этом выпуске Bigpicture рассмотрит десять распространенных и живучих мифов о животных.

1. Жабы

Миф: от прикосновения к жабам вырастают бородавки.

Это удивительно распространенное заблуждение, и множество людей с помощью Google пытаются выяснить, есть ли доля правды в этом утверждении. А правда заключается в том, что в нем нет никакой правды вообще. Этот миф, скорее всего, связан с тем, что родители обычно говорят своим детям не трогать жаб, только что найденных в грязи. Однако оказывается, что бородавки можно подхватить практически в любом месте, их вызывает вирус папилломы человека — но он не имеет ничего общего с жабами. Однако родители все еще могут найти для своих детей хорошую причину не трогать жаб: жабья кожа содержит буфотоксин, который может вызвать раздражение.

2. Золотая рыбка

Миф: у золотой рыбки плохая память.

Другой распространенный миф гласит о том, что у золотых рыбок очень короткая память и что они очень глупые. Оказывается, на самом деле золотые рыбки достаточно умные существа и, вероятно, не были бы рады таким попыткам очернить их интеллект. Память золотой рыбки в действительности довольно развита, они способны помнить какие-то события неделями и обучаются выполнению сложных задач. Среди комплекса задач, которым они обучались: толкание рычагов, звон колокольчиков, — другими словами, они умны практически так же, как крысы.

3. Гепарды

Миф: гепард — самое быстрое животное в мире.

В этом утверждении есть доля истины, потому что гепард — самое быстрое наземное животное в мире, на коротких дистанциях он достигает скорости 109 км/ч, что превышает ограничение скорости на многих дорогах США. Однако гепард не является самым быстрым животным на планете, этот титул принадлежит птице. Иглохвостый стриж является самым быстрым живым существом на планете: при горизонтальном полете он способен развивать скорость более 111 км/ч. Близкий родственник этой птицы был еще быстрее, но запись не учитывается официально учеными, потому что способ, которым был проведен этот замер, не был признан научным. Кроме того, самые быстрые рыбы в мире, парусники, по существу делят с гепардами второе место, плавая со скоростью 109 км/ч.

4. Пауки-сенокосцы

Миф: яд паука-сенокосца более ядовит, чем яд любого другого паука, но, к счастью, паук не может прокусить кожу человека.

Многие считают, что пауки-сенокосцы чрезвычайно ядовиты. В то же время существует заблуждение о том, что их рты слишком малы, чтобы укусить человека. Эти популярные заблуждения были опровергнуты знаменитыми «разрушителями мифов» с помощью эксперимента, в ходе которого паук успешно прокусил руку Адама. «Разрушитель» признался, что не почувствовал ничего, кроме очень слабого мгновенного жжения в месте укуса. Анализ показал, что эти пауки не являются ядовитыми и безопасны для человека.

5. Страусы

Миф: страусы прячут голову в песок.

Это один из тех мифов, который невероятно укоренился, в основном благодаря многочисленным мультфильмам и карикатурам, которые заставляют нас воспринимать эту «страусиную повадку» как должное. Мы все слышали, что, когда кто-то не хочет иметь дело с проблемой, они «ныряют головой в песок как страус», якобы так делают птицы, когда рядом опасность. Между тем страусы имеют тенденцию убегать, если чувствуют приближение опасности, а также вполне в состоянии защитить себя мощными ударами клюва или ног. В реальности при потенциальной опасности страусы просто опускают голову ниже, чтобы их сложнее было заметить.

6. Быки

Миф: бык впадает в ярость от красного цвета.

Испытывая быка на механических матадорах с тряпками разных цветов (неподвижными и колеблющимися), эксперименты показали, что бык звереет от колеблющейся тряпки, а не от красного цвета или силуэта человека. Наконец, эксперт провел «смертельный трюк», простояв неподвижно на площадке в красном костюме, пока два профессиональных ковбоя дразнили быка. В общем, несмотря на то, что быки различают цвета (у них дихроматическое зрение), реагируют они на движение.

7. Змеи

Миф: змеи слышат и реагируют на музыку.

Заклинание змей — один из самых интересных и в то же время опасных трюков. Заклинатели змей играют на флейте, и змея качается под музыку, очарованная успокаивающими нотами. Ну, за исключением того, что все в последнем предложении не соответствует действительности. Оказывается, змеи не слышат то, что делают люди, они могут чувствовать вибрации, и в процессе заклинания змеи на самом деле реагируют на движения, произведенные факирами, а не на звук флейты. Получается, что, как и многие уличные артисты, заклинатели змей больше беспокоятся о том, чтобы это их представление было зрелищным. Не стоит также забывать о том, что факиры могут плохо обходиться со своими ползучими артистами: многим змеям проводят опасную и болезненную процедуру — удаление клыков.

8. Коалы

Миф: коалы — это медведи.

Многие люди, упоминая о приятных маленьких пушистых существах, которые живут на эвкалиптах в Австралии, говорят о них «медведи коала». Это определение является достаточно понятным, потому что эти зверьки действительно очень похожи на миниатюрных медведей, но на самом деле они сумчатые. Коала считается сумчатым, потому что у нее есть карман, чего лишены медведи. Оказывается, что на самом деле коалы гораздо ближе к вомбатам, чем к медведям.

9. Собаки

Миф: старую собаку новым трюкам не научишь.

Многие слышали это выражение и не только запомнили, но и приняли его как само собой разумеющееся. Были проведены исследования на старых собаках, и обнаружено, что при правильной подготовке они смогли научиться новым трюкам, как и молодые собаки.

10. Дельфины

Миф: дельфины всегда дружелюбны и готовы помочь.

Есть одна вещь, о которой обычно говорят с уверенностью: дельфины всегда поддержат человека в океане, спасут от акул и помогут найти путь к берегу. Реальность же не такая радужная — иногда дельфины могут быть убийцами! Недавно ученые сделали несколько очень тревожных открытий о дельфинах и о том, как те замучили до смерти дельфиненка. Факт остается фактом — дельфины вредят себе подобным.


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