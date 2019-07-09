закрыть
9 июля 2019, вторник, 19:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Путин выступил против санкций РФ по отношению к Грузии

11
  • 9.07.2019, 18:33
  • 2,244

Возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста он также считает не нужным. 

Глава РФ Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из-за мата в свой адрес со стороны ведущего местного телеканала, передает «РИА Новости».

«Я бы не стал это делать [вводить санкции против Грузии] из уважения к грузинскому народу, мало ли кто что ляпнул», — сказал глава Кремля.

Он также сообщил, что не считает необходимым возбуждать против тележурналиста уголовное дело об оскорблении власти. «Много чести — возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», — сказал он.


популярное за неделю

Мнение

Братский враг
Братский враг Дмитрий Растаев
От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко
Белорусы защитят Беларусь, но не Лукашенко Павел Северинец